https://sputnik-abkhazia.ru/20221227/grazhdanok-kirgizii-prigovorili-k-15-godam-tyurmy-za-sbyt-narkotikov-v-sukhume-1043347796.html
Гражданок Киргизии приговорили к 15 годам тюрьмы за сбыт наркотиков в Сухуме
Гражданок Киргизии приговорили к 15 годам тюрьмы за сбыт наркотиков в Сухуме
Женщины обвинялись в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Абхазии – сбыт наркотических веществ в особо... 27.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-27T14:52+0300
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СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Сухумский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданок Киргизии, обвиняемых в сбыте наркотиков в столице Абхазии. Об этом сообщает Генпрокуратура республики.Алтынай Акбари Кызы и Атыргул Тагайбекова приговорены к 15 годам заключения в колонии общего режима. Каждая из них должна будет выплатить штраф в доход государства в размере 600 тысяч рублей.Обвиняемые были задержаны сотрудниками МВД Абхазии в июне 2022 года. Сообщается, что для последующего распространения Акбари Кызы и Тагайбекова подготовили 107 свертков с метадоном общим весом в 50 граммов. Часть свертков была обнаружена при них, часть – по месту жительства, оставшееся изъяли из мест тайных закладок в Сухуме.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220609/grazhdanok-kirgizii-zaderzhali-po-podozreniyu-v-sbyte-narkotikov-v-sukhume-1039476085.html
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абхазия, новости, наркотики
Гражданок Киргизии приговорили к 15 годам тюрьмы за сбыт наркотиков в Сухуме
14:52 27.12.2022 (обновлено: 15:25 27.12.2022)
Женщины обвинялись в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Абхазии – сбыт наркотических веществ в особо крупном размере.
СУХУМ, 27 дек – Sputnik.
Сухумский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданок Киргизии, обвиняемых в сбыте наркотиков в столице Абхазии. Об этом сообщает
Генпрокуратура республики.
Алтынай Акбари Кызы и Атыргул Тагайбекова приговорены к 15 годам заключения в колонии общего режима. Каждая из них должна будет выплатить штраф в доход государства в размере 600 тысяч рублей.
Обвиняемые были задержаны сотрудниками МВД Абхазии в июне 2022 года. Сообщается, что для последующего распространения Акбари Кызы и Тагайбекова подготовили 107 свертков с метадоном общим весом в 50 граммов. Часть свертков была обнаружена при них, часть – по месту жительства, оставшееся изъяли из мест тайных закладок в Сухуме.