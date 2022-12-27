https://sputnik-abkhazia.ru/20221227/kabmin-abkhazii-izmenil-poryadok-primeneniya-sotsnorm-potrebleniya-elektrichestva--1043346973.html

Кабмин Абхазии изменил порядок применения соцнорм потребления электричества

Кабмин Абхазии изменил порядок применения соцнорм потребления электричества

Контроль за исполнением постановления возложен на Республиканское унитарное предприятие "Черноморэнерго". 27.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-27T13:55+0300

2022-12-27T13:55+0300

2022-12-27T18:43+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

новости

черноморэнерго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/15/1031672104_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ee3434130b2d404652c812547cfbfd1d.jpg

СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии внес изменения в постановление "Об утверждении порядка формирования и применения цен (тарифов), правил пользования, нормативов и социальных норм потребления в сфере электроэнергетики". Теперь, согласно принятому документу, для физических лиц при потреблении электроэнергии с использованием однофазного присоединения применяется пониженный коэффициент, который составляет 0,65. Таким образом, с 1 января тариф составит 1 рубль за кВт•ч.Физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях при наличии трех фаз, будут платить по коэффициенту 0,85, для них стоимость составит за кВт•ч составит 1 рубль 30 копеек за кВт•ч.При этом норма не распространяется на абонентов, у которых не установлены счетчики. Если физическое лицо потребляет электроэнергию свыше 20 кВт•ч в бытовых целях, расчет платы за свет осуществляется в соответствии с тарифом, установленным для категории "Потребители, осуществляющие добычу криптовалют". Министр экономики Абхазии Кристина Озган отметила, что предложение связано с тем, что после введения запрета на добычу криптовалют в республике оборудование для майнинга перенесли в частные жилые дома.Она также добавила, что объем потребления электроэнергии физлицами, которые используют оборудование для майнинга, вырос, но при этом они платят пониженный тариф. Предложение призвано исправить данную ситуацию.Постановление правительства вступит в силу с 1 января 2023 года.С 1 июля 2022 года физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях и не имеющие приборов учета потребленной электроэнергии, начали платить по тарифу 90 копеек за кВт•ч, те, у кого стоят счетчики и кто потребляет электроэнергию в пределах социальной нормы – 70 копеек за кВт•ч, а за все, что выше социальной нормы – 90 копеек. Новые тарифы были утверждены Кабмином Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221222/so-skripom-v-chernomorenergo-rasskazali-kak-abonenty-platyat-po-novym-tarifam-1043252754.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, черноморэнерго