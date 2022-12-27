https://sputnik-abkhazia.ru/20221227/kabmin-abkhazii-utverdil-poryadok-okazaniya-ekskursionnykh-uslug-1043340702.html
Кабмин Абхазии утвердил порядок оказания экскурсионных услуг
Кабмин Абхазии утвердил порядок оказания экскурсионных услуг
Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство туризма Абхазии и Государственный комитет по стандартам, потребительскому и техническому... 27.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-27T12:07+0300
2022-12-27T12:07+0300
2022-12-27T12:30+0300
в абхазии
абхазия
новости
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/07/1a/1030623609_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d08fb93a57b04553bd11340faa2d4d21.jpg
СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Члены Кабинета министров Абхазии утвердили порядок оказания услуг экскурсоводами и гидами-переводчиками на территории республики. Документ регулирует отношения между исполнителями и заказчиками в области оказания услуг по ознакомлению туристов с достопримечательностями, их сопровождению и информированию, а также обеспечению их безопасности при прохождении туристских маршрутов, требующих специального сопровождения.Порядок оказания услуг экскурсоводами, в частности, предполагает, что гид обязан довести до сведения заказчиков перечень услуг и условия их оказания, в том числе информацию о форме и порядке оплаты. Нужно, чтобы туристам рассказали о сроках оказания услуг, возможности их изменения и аннулирования. Кроме того, потребитель должен знать о перечне льгот, предоставляемых в соответствии с нормативными правовыми актами, и категориях лиц, имеющих право на эти льготы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221219/vkusno-i-poznavatelno-kak-provesti-novyy-god-v-abkhazii-1043195996.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/07/1a/1030623609_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_115990d62ce2eedf89783afa209b034c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, туризм
Кабмин Абхазии утвердил порядок оказания экскурсионных услуг
12:07 27.12.2022 (обновлено: 12:30 27.12.2022)
Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство туризма Абхазии и Государственный комитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору.
СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Члены Кабинета министров Абхазии утвердили порядок оказания услуг экскурсоводами и гидами-переводчиками на территории республики.
Документ регулирует отношения между исполнителями и заказчиками в области оказания услуг по ознакомлению туристов с достопримечательностями, их сопровождению и информированию, а также обеспечению их безопасности при прохождении туристских маршрутов, требующих специального сопровождения.
Порядок оказания услуг экскурсоводами, в частности, предполагает, что гид обязан довести до сведения заказчиков перечень услуг и условия их оказания, в том числе информацию о форме и порядке оплаты.
Нужно, чтобы туристам рассказали о сроках оказания услуг, возможности их изменения и аннулирования. Кроме того, потребитель должен знать о перечне льгот, предоставляемых в соответствии с нормативными правовыми актами, и категориях лиц, имеющих право на эти льготы.