https://sputnik-abkhazia.ru/20221227/kabmin-abkhazii-utverdil-poryadok-okazaniya-ekskursionnykh-uslug-1043340702.html

Кабмин Абхазии утвердил порядок оказания экскурсионных услуг

Кабмин Абхазии утвердил порядок оказания экскурсионных услуг

Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство туризма Абхазии и Государственный комитет по стандартам, потребительскому и техническому... 27.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Члены Кабинета министров Абхазии утвердили порядок оказания услуг экскурсоводами и гидами-переводчиками на территории республики. Документ регулирует отношения между исполнителями и заказчиками в области оказания услуг по ознакомлению туристов с достопримечательностями, их сопровождению и информированию, а также обеспечению их безопасности при прохождении туристских маршрутов, требующих специального сопровождения.Порядок оказания услуг экскурсоводами, в частности, предполагает, что гид обязан довести до сведения заказчиков перечень услуг и условия их оказания, в том числе информацию о форме и порядке оплаты. Нужно, чтобы туристам рассказали о сроках оказания услуг, возможности их изменения и аннулирования. Кроме того, потребитель должен знать о перечне льгот, предоставляемых в соответствии с нормативными правовыми актами, и категориях лиц, имеющих право на эти льготы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221219/vkusno-i-poznavatelno-kak-provesti-novyy-god-v-abkhazii-1043195996.html

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