https://sputnik-abkhazia.ru/20221227/ministr-kultury-abkhazii-soobschil-o-meste-nakhozhdeniya-tarelki-pikasso-1043343189.html

Министр культуры Абхазии сообщил о месте нахождения тарелки Пикассо

Министр культуры Абхазии сообщил о месте нахождения тарелки Пикассо

Информация об утрате тарелки, расписанной Пабло Пикассо, и двух картин Фернана Леже, принадлежавших Литературно-мемориальному музею Дмитрия Гулиа в Сухуме... 27.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-27T13:16+0300

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СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Тарелка, предположительно, созданная испанским художником Пабло Пикассо, в начале 2022 года была отправлена на экспертизу в Москву, сказал министр культуры Абхазии Даур Кове на заседании правительства.Он также сообщил, что картины Фернала Леже, утрата которых была обнаружена вместе с утратой тарелки, были переданы на хранение в Национальный банк сотрудниками Минкульта и представителями музея Гулиа.Кове также сообщил, что экспертизу картин и тарелки еще не проводили, однако ведомство планирует сделать это в ближайшем будущем."Скорее всего, это будут представители Третьяковской галереи. Сейчас ведем переговоры, пригласим их для того, чтобы они совместно с нашими экспертами провели экспертизу на территории Абхазии. Далее будем рассматривать вопрос о том, чтобы выставить эти картины и тарелку, скорее всего, в Государственном музее. Но только после проведения экспертной оценки", – рассказал он.Тарелка Пикассо вместе с двумя картинами Фернана Леже была подарена Литературно-мемориальному музею Гулиа советским писателем Константином Симоновым.В 2009 году две картины Леже и тарелка Пикассо впервые попали в хранилище Национального банка Абхазии. Несколько лет реликвии благополучно там пролежали, а затем руководство музея приняло решение вернуть вещи Симонова в музей.Но после того, как про артефакты стали спрашивать частные лица, в музее забеспокоились. Было принято решение вновь спрятать сокровища в хранилище, это произошло в 2018 году.И вот, спустя несколько лет выяснилось, что переданные артефакты больше не находятся в Национальном банке, их забрали без ведома руководства музея.О факте пропажи сообщили в Службу госбезопасности, так как руководство музея передавало экспонаты на хранение при участии представителя ведомства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221125/tarelka-pikasso-prinadlezhavshaya-muzeyu-dmitriya-gulia-uteryana-v-abkhazii-1042816550.html

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