https://sputnik-abkhazia.ru/20221125/tarelka-pikasso-prinadlezhavshaya-muzeyu-dmitriya-gulia-uteryana-v-abkhazii-1042816550.html

Утеряна тарелка Пикассо, принадлежавшая сухумскому музею Дмитрия Гулиа

Утеряна тарелка Пикассо, принадлежавшая сухумскому музею Дмитрия Гулиа

Тарелка Пикассо вместе с двумя картинами Фернана Леже была подарена Литературно-мемориальному музею Гулиа советским писателем Константином Симоновым. 25.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-25T19:53+0300

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СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Тарелка Пабло Пикассо, принадлежавшая Литературно-мемориальному музею Дмитрия Гулиа в Сухуме, утеряна. Об этом сотрудники музея рассказали телеканалу "Абаза-ТВ". “Эти реликвии он нам совершенно бесплатно, от всей души подарил, как и все свое состояние в Абхазии - это единственная комната на берегу моря в Гулрыпше. Все содержимое комнаты он подарил нашему музею. Константин Симонов сделал это уже будучи больным, в присутствии своей семьи”, - рассказала старший научный сотрудник музея Зуля Кокоскир.В 1986 году в комнате Симонова в Агудзере открыли неофициальный филиал музея Гулиа. После начала Отечественной войны народа Абхазии сотрудники музея пытались вывезти личные вещи писателя, в частности картины и керамическую тарелку, но им помешали грузинские гвардейцы. Тогда коробки с вещами оставили на хранение у двух русских женщин, работавших в филиале.Сразу после войны реликвии были возвращены музею. В 2009 году две картины Леже и тарелка Пикассо впервые попали в хранилище Национального банка Абхазии. Несколько лет реликвии благополучно там пролежали, а затем руководство музея приняло решение вернуть вещи Симонова в музей. Но после того, как про артефакты стали спрашивать частные лица, в музее забеспокоились. Было принято решение вновь спрятать сокровища в хранилище, это произошло в 2018 году.И вот, спустя несколько лет выяснилось, что переданные артефакты больше не находятся в Национальном банке, их забрали без ведома руководства музея.“Когда у экс-министра культуры Гудисы Агрба возникли финансовые проблемы, мы подумали, что неплохо было бы узнать, в сохранности ли наши вещи. Мы думали, что если они будут изыматься из банка, то нам сообщат потому что это - собственность музея. Мы обратились к председателю Национального банка, он, естественно, проверил, и оказалось, что 25 февраля 2021 года наши ценности были изъяты из хранилища экс-министром”, - рассказала директор музея Гулиа Светлана Корсая.О факте пропажи сообщили в Службу госбезопасности, так как руководство музей передавало экспонаты на хранение при участии представителя ведомства.На запрос "Абаза-ТВ" в СГБ ответили, что артефакты были выданы по запросу Министерства культуры, там и находятся картины. Место нахождения керамического блюда уточняется сотрудниками минкульта при содействии Службы госбезопасности.Задать вопросы экс-министру культуры журналистам "Абаза-ТВ" не удалось, так как он находится под домашним арестом по делу о присвоении и растрате.

https://sputnik-abkhazia.ru/20151222/1016690792.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220919/sukhumskiy-sud-otpravil-izmenil-meru-presecheniya-dlya-gudisy-agrba-1041578704.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/perechisleny-fakty-korruptsii-v-gosorganakh-raskrytye-sgb-abkhazii-1041610665.html

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