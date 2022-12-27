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Прогноз погоды в Абхазии на среду 28 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на среду 28 декабря
Погоду черноморского побережья Абхазии будут определять сибирский антициклон и прохождение холодного атмосферного фронта. 27.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-27T18:06+0300
2022-12-27T18:06+0300
2022-12-27T18:06+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 27 дек - Sputnik. В среду, 28 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В предгорьях ожидается дождь, дождь с мокрым снегом, в горах - снег.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +4°С до +9°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 28 декабря
Погоду черноморского побережья Абхазии будут определять сибирский антициклон и прохождение холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 27 дек - Sputnik. В среду, 28 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В предгорьях ожидается дождь, дождь с мокрым снегом, в горах - снег.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +4°С до +9°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.