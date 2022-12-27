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Программно-аппаратный комплекс появится у Минэкономики Абхазии

Программно-аппаратный комплекс появится у Минэкономики Абхазии

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств республиканского бюджета, на них будет потрачено 7,35 миллиона рублей. 27.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-27T11:32+0300

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СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил ведомственную среднесрочную целевую программу по созданию программно-аппаратного комплекса Министерства экономики республики. Глава Минэка Кристина Озган отметила, что создание программы необходимо для полного охвата хозяйственной деятельности субъектов экономики. Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба отметил, что ведомство поддерживает инициативу по созданию программно-аппаратного комплекса. Реализация программных мероприятий предусматривает три этапа: Цели программы – совершенствование механизмов взаимодействия и координации деятельности центральных и местных органов госуправления, направленное на повышение качества статистических данных, а также повышение эффективности составления и получения экономических индикаторов социально-экономического развития Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221223/posrednik-ardzinba-o-rabote-upravleniya-ekonomiki-kabineta-ministrov-abkhazii--1043238825.html

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