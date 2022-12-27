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https://sputnik-abkhazia.ru/20221227/programmno-apparatnyy-kompleks-poyavitsya-u-minekonomiki-abkhazii-1043337183.html
Программно-аппаратный комплекс появится у Минэкономики Абхазии
Программно-аппаратный комплекс появится у Минэкономики Абхазии
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств республиканского бюджета, на них будет потрачено 7,35 миллиона рублей. 27.12.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил ведомственную среднесрочную целевую программу по созданию программно-аппаратного комплекса Министерства экономики республики. Глава Минэка Кристина Озган отметила, что создание программы необходимо для полного охвата хозяйственной деятельности субъектов экономики. Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба отметил, что ведомство поддерживает инициативу по созданию программно-аппаратного комплекса. Реализация программных мероприятий предусматривает три этапа: Цели программы – совершенствование механизмов взаимодействия и координации деятельности центральных и местных органов госуправления, направленное на повышение качества статистических данных, а также повышение эффективности составления и получения экономических индикаторов социально-экономического развития Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221223/posrednik-ardzinba-o-rabote-upravleniya-ekonomiki-kabineta-ministrov-abkhazii--1043238825.html
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абхазия, новости, кабмин абхазии
абхазия, новости, кабмин абхазии

Программно-аппаратный комплекс появится у Минэкономики Абхазии

11:32 27.12.2022 (обновлено: 11:59 27.12.2022)
© Sputnik / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкТамбовский филиал ПАО "Ростелеком"
Тамбовский филиал ПАО Ростелеком - Sputnik Абхазия, 1920, 27.12.2022
© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств республиканского бюджета, на них будет потрачено 7,35 миллиона рублей.
СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил ведомственную среднесрочную целевую программу по созданию программно-аппаратного комплекса Министерства экономики республики.
Глава Минэка Кристина Озган отметила, что создание программы необходимо для полного охвата хозяйственной деятельности субъектов экономики.
Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба отметил, что ведомство поддерживает инициативу по созданию программно-аппаратного комплекса.
Реализация программных мероприятий предусматривает три этапа:
приобретение и установку оборудования;
создание программы для программно-аппаратного комплекса;
введение комплекса в эксплуатацию и обучение сотрудников.
Цели программы – совершенствование механизмов взаимодействия и координации деятельности центральных и местных органов госуправления, направленное на повышение качества статистических данных, а также повышение эффективности составления и получения экономических индикаторов социально-экономического развития Абхазии.
Посредник: Ардзинба о работе Управления экономики - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2022
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Посредник: Ардзинба о работе Управления экономики Кабинета Министров Абхазии
23 декабря, 13:44
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