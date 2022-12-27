https://sputnik-abkhazia.ru/20221227/putin-podpisal-ukaz-o-merakh-v-otvet-na-vvedenie-potolka-tsen-na-neft-1043358856.html

Путин подписал указ о мерах в ответ на введение потолка цен на нефть

Путин подписал указ о мерах в ответ на введение потолка цен на нефть

Поставки, попадающие под запрет, могут производиться только с получения специального разрешения президента. 27.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-27T19:56+0300

2022-12-27T19:56+0300

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СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о спецмерах, которые станут ответом на введение предельных цен на нефть и нефтепродукты, которые установили США и некоторые государства. Текст указа опубликован на портале правовой информации.Такие поставки будут возможны только в случае, если президент даст на это специальное разрешение.Запрет вступит в силу с 1 февраля 2023 года и продлится пять месяцев, до 1 июля. Дату введения запрета на поставки определит правительство. С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель.В ответ на это российская сторона объявила о готовности снизить добычу и наложить запрет на нефтяные поставки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221205/neftyanoe-embargo-i-tsenovoy-potolok-chto-eto-znachit-dlya-rossii-i-evropy-1042959530.html

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