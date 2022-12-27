https://sputnik-abkhazia.ru/20221227/sredstva-pvo-rossii-za-sutki-sbili-tri-ukrainskikh-bespilotnika-1043349828.html

Средства ПВО России за сутки сбили три украинских беспилотника

Средства ПВО России за сутки сбили три украинских беспилотника

Украинские дроны были сбиты над населенными пунктами Ольгинка и Гусельское в Донецкой Народной Республике, а также Переможное в Запорожской области. 27.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-27T16:12+0300

2022-12-27T16:12+0300

2022-12-27T16:33+0300

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СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили три украинских беспилотных летательных аппарата, сообщает Министерство обороны России.За сутки ракетные войска и артиллерия России поразили запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Краматорска в ДНР, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 89 районах. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Нетайлово вскрыта огневая позиция и уничтожена вместе с расчетом артиллерийская система М777 из которой обстреливались жилые кварталы Донецка. Еще одна М777 была уничтожена в Запорожской области. Также были уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган" и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", две украинские самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", четыре гаубицы "Мста-Б" и две гаубицы Д-20.Ведомство сообщает, что на Купянском направлении за сутки было уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля, на Красно-Лиманском направлении было нанесено поражение подразделениям 11-й бригады территориальной обороны, потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.На Донецком направлении российские войска нанесли поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, уничтожили до 60 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и семь автомобилей. На Южно-Донецком направлении были поражены подразделения противника в районах Пречистовки и Успеновки в ДНР. За сутки на этом направлении было уничтожено более 70 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221224/vs-rossii-na-donetskom-napravlenii-unichtozhili-svodnuyu-gruppu-inostrannykh-naemnikov-1043294573.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221223/svo-korrektiruet-razvitie-vooruzhennykh-sil-rossii-1043257094.html

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