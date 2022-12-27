https://sputnik-abkhazia.ru/20221227/veernye-otklyucheniya-otmenili-v-abkhazii-1043351405.html
Веерные отключения отменили в Абхазии
Веерные отключения отменили в Абхазии
Глава "Черноморэнерго" сообщил, что ежесуточное потребление электроэнергии в республике, по данным на 26 декабря, составляет более 10 миллионов кВт•ч. 27.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-27T17:34+0300
2022-12-27T17:34+0300
2022-12-27T17:40+0300
в абхазии
новости
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0d/1039568416_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_edbb36ed4b96905a495bad742a2d162b.jpg
СУХУМ, 27 дек – Sputnik. В Абхазии отменили ограничения на подачу электроэнергии, сообщил гендиректор "Черноморэнерго" Зураб Багапш на еженедельном совещании в Администрации президента во вторник, 27 декабря. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Он добавил, что отключения света сохранялись на линии "Шешелети-1", непосредственно питающейся от ИнгурГЭС. Эти ограничения были сняты вчера.В дальнейшем возможные отключения, сказал Багапш, будут связаны с авариями на местах или перегрузками сети.Также на совещании, на котором присутствовали представители Кабмина, Парламента и Администрации президента, обсудили работы по установке приборах учета и меры по усилению финансовой дисциплины потребителей электроэнергии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221227/kabmin-abkhazii-izmenil-poryadok-primeneniya-sotsnorm-potrebleniya-elektrichestva--1043346973.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0d/1039568416_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c90c6cbb3cffe24d4f602cccf4150009.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, абхазия
Веерные отключения отменили в Абхазии
17:34 27.12.2022 (обновлено: 17:40 27.12.2022)
Глава "Черноморэнерго" сообщил, что ежесуточное потребление электроэнергии в республике, по данным на 26 декабря, составляет более 10 миллионов кВт•ч.
СУХУМ, 27 дек – Sputnik.
В Абхазии отменили ограничения на подачу электроэнергии, сообщил гендиректор "Черноморэнерго" Зураб Багапш на еженедельном совещании в Администрации президента во вторник, 27 декабря. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
"Тот лимит, что был предоставлен российской стороной, позволил сохранить небольшой объем электроэнергии. Благодаря этому сейчас она подается без ограничений", – пояснил Багапш.
Он добавил, что отключения света сохранялись на линии "Шешелети-1", непосредственно питающейся от ИнгурГЭС. Эти ограничения были сняты вчера.
В дальнейшем возможные отключения, сказал Багапш, будут связаны с авариями на местах или перегрузками сети.
Также на совещании, на котором присутствовали представители Кабмина, Парламента и Администрации президента, обсудили работы по установке приборах учета и меры по усилению финансовой дисциплины потребителей электроэнергии.