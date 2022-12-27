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Веерные отключения отменили в Абхазии

Веерные отключения отменили в Абхазии

Глава "Черноморэнерго" сообщил, что ежесуточное потребление электроэнергии в республике, по данным на 26 декабря, составляет более 10 миллионов кВт•ч. 27.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 дек – Sputnik. В Абхазии отменили ограничения на подачу электроэнергии, сообщил гендиректор "Черноморэнерго" Зураб Багапш на еженедельном совещании в Администрации президента во вторник, 27 декабря. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Он добавил, что отключения света сохранялись на линии "Шешелети-1", непосредственно питающейся от ИнгурГЭС. Эти ограничения были сняты вчера.В дальнейшем возможные отключения, сказал Багапш, будут связаны с авариями на местах или перегрузками сети.Также на совещании, на котором присутствовали представители Кабмина, Парламента и Администрации президента, обсудили работы по установке приборах учета и меры по усилению финансовой дисциплины потребителей электроэнергии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221227/kabmin-abkhazii-izmenil-poryadok-primeneniya-sotsnorm-potrebleniya-elektrichestva--1043346973.html

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