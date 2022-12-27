https://sputnik-abkhazia.ru/20221227/vopros-registratsii-smerti-pensionerov-obsudili-v-kabmine-abkhazii-1043342080.html

Вопрос регистрации смерти пенсионеров обсудили в Кабмине Абхазии

Вопрос регистрации смерти пенсионеров обсудили в Кабмине Абхазии

Во вторник, 27 декабря, Кабинет министров принял постановление о подписании административного соглашения между Минсоцобеспечения Абхазии и Минтруда России о... 27.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-27T12:48+0300

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СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Вопрос своевременной регистрации смерти граждан остается неурегулированным, из-за чего после кончины пенсионеров неустановленные лица продолжают снимать деньги с пенсионного счета, заявил на заседании Кабмина глава Министерства соцобеспечения Абхазии Руслан Аджба.Аджба пояснил, что административное соглашение касается и этого вопроса."В случае непредоставления сведений или предоставления заведомо ложных сведений, повлекших выплату излишних сумм пенсий и доплат к ним, по законодательству России на основании запроса Пенсионного фонда, министерство вместе с МВД, прокуратурой и другими органами проводят соответствующую работу. Если в течение месяца средства не возвращены, наше министерство несет ответственность, то есть, мы возвращаем в Пенсионный фонд эти средства. При этом у министерства остается право взыскивать с граждан данные средства", – подчеркнул министр.Вступление нового соглашения в силу отменяет действующее соглашение между Пенсионным фондом России и Минсоцобеспечения Абхазии от 2018 года, добавил Аджба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221215/parlament-utverdil-izmeneniya-v-proekt-soglasheniya-o-pensiyakh-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-1043125030.html

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