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Вопрос регистрации смерти пенсионеров обсудили в Кабмине Абхазии
Вопрос регистрации смерти пенсионеров обсудили в Кабмине Абхазии
Во вторник, 27 декабря, Кабинет министров принял постановление о подписании административного соглашения между Минсоцобеспечения Абхазии и Минтруда России о... 27.12.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Вопрос своевременной регистрации смерти граждан остается неурегулированным, из-за чего после кончины пенсионеров неустановленные лица продолжают снимать деньги с пенсионного счета, заявил на заседании Кабмина глава Министерства соцобеспечения Абхазии Руслан Аджба.Аджба пояснил, что административное соглашение касается и этого вопроса."В случае непредоставления сведений или предоставления заведомо ложных сведений, повлекших выплату излишних сумм пенсий и доплат к ним, по законодательству России на основании запроса Пенсионного фонда, министерство вместе с МВД, прокуратурой и другими органами проводят соответствующую работу. Если в течение месяца средства не возвращены, наше министерство несет ответственность, то есть, мы возвращаем в Пенсионный фонд эти средства. При этом у министерства остается право взыскивать с граждан данные средства", – подчеркнул министр.Вступление нового соглашения в силу отменяет действующее соглашение между Пенсионным фондом России и Минсоцобеспечения Абхазии от 2018 года, добавил Аджба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221215/parlament-utverdil-izmeneniya-v-proekt-soglasheniya-o-pensiyakh-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-1043125030.html
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Вопрос регистрации смерти пенсионеров обсудили в Кабмине Абхазии
12:48 27.12.2022 (обновлено: 17:59 27.12.2022)
Во вторник, 27 декабря, Кабинет министров принял постановление о подписании административного соглашения между Минсоцобеспечения Абхазии и Минтруда России о применении межгосударственного соглашения о пенсионном обеспечении россиян, постоянно проживающих в республике.
СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Вопрос своевременной регистрации смерти граждан остается неурегулированным, из-за чего после кончины пенсионеров неустановленные лица продолжают снимать деньги с пенсионного счета, заявил на заседании Кабмина глава Министерства соцобеспечения Абхазии Руслан Аджба.
"Получились излишние выплаченные суммы, которые необходимо возвращать Пенсионному фонду России. Общая сумма с 2015 года составила около 25 миллионов рублей. В связи с этим, в 2022 году мы подписали протокол о внесении изменений в соглашение, который наш парламент ратифицировал. Соответствующее мероприятие провела и российская сторона", – рассказал Руслан Аджба.
Аджба пояснил, что административное соглашение касается и этого вопроса.
"В случае непредоставления сведений или предоставления заведомо ложных сведений, повлекших выплату излишних сумм пенсий и доплат к ним, по законодательству России на основании запроса Пенсионного фонда, министерство вместе с МВД, прокуратурой и другими органами проводят соответствующую работу. Если в течение месяца средства не возвращены, наше министерство несет ответственность, то есть, мы возвращаем в Пенсионный фонд эти средства. При этом у министерства остается право взыскивать с граждан данные средства", – подчеркнул министр.
Вступление нового соглашения в силу отменяет действующее соглашение между Пенсионным фондом России и Минсоцобеспечения Абхазии от 2018 года, добавил Аджба.