https://sputnik-abkhazia.ru/20221227/vsu-konchayutsya-v-bakhmutskuyu-myasorubku-brosayut-inostrantsev-1043360331.html

ВСУ кончаются: в "бахмутскую мясорубку" бросают иностранцев

ВСУ кончаются: в "бахмутскую мясорубку" бросают иностранцев

В ходе СВО российские войска методично очищают многострадальный Артемовск (Бахмут) от украинской оккупации. 27.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-27T21:40+0300

2022-12-27T21:40+0300

2022-12-27T21:40+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

в мире

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В Бахмутском укрепрайоне киевский режим "сжег" свои лучшие силы, и отчаянно бросает в бой последние резервы – иностранных наемников и необученных резервистов, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Попытки ВСУ остановить российское наступление в Донбассе и продвижение российских штурмовых групп в Артемовске безуспешны. Войска РФ уже ведут бои в южной части города. Несколько опорных пунктов противника взяты на северной окраине Артемовска. Штурмовые группы ЧВК "Вагнер" настойчиво продвигаются вперед.Заместитель командующего армейским корпусом ЛНР Апты Алаудинов сегодня заявил, что Артемовск планомерно окружается, "сковывается нашими подразделениями", и вскоре будет освобожден. Единственная причина, по которой город еще не взят, это стремление российских войск избегать жертв мирного населения.Зеленский требует удерживать город "любой ценой", однако девятикратное превосходство российской артиллерии делает этот лозунг бессмысленным. Попытки под огнем перебросить в Артемовск резервы ВСУ лишь умножают потери. Подготовка и вооружение резервистов совершенно недостаточны для боевых действий высокой интенсивности. Украинские военнослужащие массово покидают свои позиции, и "восточный фронт" может рухнуть в любой момент. Замминистра обороны Украины Анна Маляр опасается выхода российских войск на границу ДНР до конца 2022 года.Президент Украины Владимир Зеленский 26 декабря отметил, что ситуация в Донбассе остается "сложной", поскольку российские силы продолжают "использовать имеющиеся ресурсы для достижения некоторых успехов". Ресурсы марионеточного киевского режима недостаточны для эффективного противодействия, безвозвратные потери ВСУ в Донбассе огромны – не менее батальона в 500 человек ежедневно. Значительны потери "легионеров" – 25 декабря поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Артемовска.Выбор Киева: американизация, мобилизация, могилизацияБои за Артемовск продолжаются уже несколько месяцев. Киевский режим постоянно бросает в "бахмутскую мясорубку" свежие резервы, и практически все украинцы понимают, что удержать этот город невозможно. Поставленное Западом киевскому режиму оружие и боеприпасы – на исходе, арсеналы США и НАТО истощены.Больше становится только дезертиров, неслучайно Верховная рада 20 декабря приняла "расстрельный" закон об ужесточении ответственности военнослужащих за оставление боевых позиций, неповиновение приказам и уклонение от службы. Все тщетно, потери невосполнимы.Российские войска наступают в направлении Купянска и Лимана, успешно продвигаются вперед на Авдеевском направлении, и разрезали на две части группировку ВСУ на западе Марьинки. Ее российские танкисты обещают освободить до Нового года.Все чаще "прилетает" и в Славянско-Краматорский укрепрайон ВСУ (примерно в 30 км от Артемовска), где сегодня ракетные войска и артиллерия РФ поразили украинские запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады, 67 артподразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 89 точках.Лишь на Херсонском и Запорожском направлениях российские войска пока придерживаются тактики активной обороны. Даже в украинском Генштабе признают, что наступление ВС РФ необратимо, а угроза воздушных и ракетных ударов по объектам ВСУ на всей территории Украины сохраняется постоянно.На Западе осознают полную зависимость и объективную обреченность киевского режима, хотя и приуменьшают его безвозвратные потери за первые десять месяцев СВО всего до 100 тысяч военнослужащих. Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор вчера констатировал "ужасающие потери" украинской армии: "Тридцать пять тысяч пропали без вести, более ста тысяч погибли… Теперь они пытаются мобилизовать подростков, недееспособных людей. Они буквально выскребают остатки". Макгрегор считает, что президент Украины Владимир Зеленский давно продался Вашингтону, и не говорит публично всей правды, чтобы продлить западное финансирование. С другой стороны, по словам Макгрегора, в американской администрации "никто не хочет признавать, что они совершили ужасную ошибку, и поставили под угрозу само существование Украины".Экс-сенатор США полковник Ричард Блэк ранее заявил, что сражение за Бахмут стало для Киева катастрофой: "Украинские войска тысячами бросают в котел смерти в Бахмуте, и, похоже, никакого решения у них нет. Россия побеждает в Бахмуте, Украина проигрывает в Бахмуте, и это свидетельствует о стратегическом характере сражения".Еще один американский полковник, Эндрю Милберн из ЧВК "Моцарт", после нескольких месяцев обучения солдат ВСУ прямо заявил, что Украина – это коррумпированное общество. При этом ясном понимании, Вашингтон продолжает накачивать европейских союзников ложными надеждами на грядущую победу слабого марионеточного государства, Украины над могущественной ядерной державой, Россией. И возможно, готовится создать коалицию для отправки иностранных войск на Украину – для компенсации высоких потерь ВСУ. Польский парламент уже формирует законодательную базу для легализации своих "добровольцев", начиная с 2014 года.Москва намерена достичь всех изначально поставленных целей специальной военной операции на Украине, если не более того. Безрассудное стремление США и НАТО победить (уничтожить) Россию "на поле боя" (на украинском ТВД) – крайне опасная для всего 927-миллионного населения стран альянса политика, генерирующая уже не прокси-угрозы, а вполне реальные предпосылки для глобального ядерного конфликта в Евразии и Северной Америке.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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