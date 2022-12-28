https://sputnik-abkhazia.ru/20221228/militsiya-abkhazii-usilila-mery-bezopasnosti-v-novogodnie-prazdniki-1043383915.html
Милиция Абхазии усилила меры безопасности в новогодние праздники
Милиция Абхазии усилила меры безопасности в новогодние праздники
Вице-президент Абхазии Бадра Гунба провел совещание с руководителями правоохранительных органов, на котором обсуждалась криминогенная ситуация в республике и... 28.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-28T18:04+0300
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СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Министерство внутренних дел Абхазии усилило меры по обеспечению общественной безопасности в период новогодних праздников, сообщает пресс-служба президента республики. "Под охраной министерства находятся восемь городских школ и два объекта массового скопления – Сухумский центральный рынок и торговый комплекс "Сухумприбор", - сказал министр.Что до безопасности на дорогах, то, по словам Бутба, сотрудники МВД проводят ежедневные рейды на дорогах республики. Глава ведомства добавил, что число нетрезвых водителей уменьшилось, но тенденция в целом сохраняется. Так, за предыдущую неделю было зафиксировано шесть ДТП, в двух из них погибли люди.Вальтер Бутба рассказал, что министерство разработало программу по организации системы фото и видеофиксации от Псоу до Очамчыры, что, по его словам, стабилизирует ситуацию на дорогах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221228/pyatero-zhiteley-abkhazii-zaderzhany-za-nezakonnoe-khranenie-oruzhiya-1043371939.html
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Милиция Абхазии усилила меры безопасности в новогодние праздники
18:04 28.12.2022 (обновлено: 18:25 28.12.2022)
Вице-президент Абхазии Бадра Гунба провел совещание с руководителями правоохранительных органов, на котором обсуждалась криминогенная ситуация в республике и вопросы обеспечения общественной безопасности в новогодние праздники.
СУХУМ, 28 дек - Sputnik.
Министерство внутренних дел Абхазии усилило меры по обеспечению общественной безопасности в период новогодних праздников, сообщает
пресс-служба президента республики.
Глава ведомства Вальтер Бутба на совещании в Администрации президента проинформировал собравшихся о том, что с 26 декабря личный состав МВД перешел на усиленный режим несения службы.
"Под охраной министерства находятся восемь городских школ и два объекта массового скопления – Сухумский центральный рынок и торговый комплекс "Сухумприбор", - сказал министр.
Что до безопасности на дорогах, то, по словам Бутба, сотрудники МВД проводят ежедневные рейды на дорогах республики. Глава ведомства добавил, что число нетрезвых водителей уменьшилось, но тенденция в целом сохраняется. Так, за предыдущую неделю было зафиксировано шесть ДТП, в двух из них погибли люди.
Вальтер Бутба рассказал, что министерство разработало программу по организации системы фото и видеофиксации от Псоу до Очамчыры, что, по его словам, стабилизирует ситуацию на дорогах.