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Пятеро жителей Абхазии задержаны за незаконное хранение оружия
Пятеро жителей Абхазии задержаны за незаконное хранение оружия
Министерство внутренних дел Абхазии опубликовало оперативную сводку с информацией о задержанных правонарушителях. 28.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-28T14:30+0300
2022-12-28T14:55+0300
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СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Пятеро жителей Абхазии были задержаны за незаконное хранение оружия, сообщается в оперативной сводке МВД республики.Царгуш предъявлены обвинения в незаконном приобретении, хранении, перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов, он отпущен под подписку о невыезде.В аналогичном преступлении подозревается житель столицы Дамей Чагава, который перевозил в автомобиле пистолет, переделанный из охолощенного в боевой. Еще один пистолет, кустарно переделанный в боевой, а также патроны к нему незаконно хранил при себе житель Дурипша Даур Гумба. В отношении Гумба возбуждено уголовное дело, он под подпиской о невыезде. В подобном преступлении подозревается и 28-летний житель Лыхны Соломон Чхетия – у него при личном досмотре был изъят самодельный револьвер с патронами.Кроме того, незаконно хранимый пистолет Токарева с патронами в обойме был изъят у сухумчанина Адгура Гуния. Он подозревается в незаконном хранении и ношении оружия и находится под подпиской о невыезде.Не обошлось и без наркотиков: житель столицы Роланд Чабалурхва привлечен к уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотического средства в крупном размере.Чабалурхва был задержан на посту ГАИ в Приморском. Он находился в состоянии наркотического опьянения, при нем сотрудники правоохранительных органов обнаружили метадон, который задержанный приобрел за 16 тысяч рублей для личного потребления. Задержанный заключен под стражу на два месяца. Более 23 граммов каннабиса было изъято во время рейдовых мероприятий у жителя Очамчыры Астамура Адлейба. Возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 223 Уголовного кодекса, Адлейба помещен под домашний арест.Во время рейдов в Гудауте был остановлен автомобиль жителя Бабушары Астамура Джелия. При осмотре машины сотрудники правоохранительных органов обнаружили целлофановый сверток с мефедроном, который, по словам задержанного, он приобрел для личного пользования. Сам Джелия при задержании находился под воздействием метадона. Возбуждено уголовное дело.Также на посту ГАИ в Приморском был задержан житель Агудзеры Александр Мурузиди. Он был уличен в незаконном хранении мефедрона в крупном размере.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220819/zakonnoe-priobretenie-i-vladenie-kak-v-abkhazii-zaregistrirovat-oruzhie-1041019878.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221227/grazhdanok-kirgizii-prigovorili-k-15-godam-tyurmy-za-sbyt-narkotikov-v-sukhume-1043347796.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221218/narkodilerov-s-krupneyshey-partiey-metadona-zaderzhali-v-abkhazii-1043192242.html
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абхазия, новости, мвд абхазии, наркотики, оружие

Пятеро жителей Абхазии задержаны за незаконное хранение оружия

14:30 28.12.2022 (обновлено: 14:55 28.12.2022)
© SputnikМигалки
Мигалки - Sputnik Абхазия, 1920, 28.12.2022
© Sputnik
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Министерство внутренних дел Абхазии опубликовало оперативную сводку с информацией о задержанных правонарушителях.
СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Пятеро жителей Абхазии были задержаны за незаконное хранение оружия, сообщается в оперативной сводке МВД республики.

Сухумчанин Вадим Царгуш был остановлен во время рейдов. В его машине обнаружили автомат Калашникова калибра 7,62 миллиметра и 50 патронов к нему. Оружие было технически исправным и пригодным для стрельбы.

Царгуш предъявлены обвинения в незаконном приобретении, хранении, перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов, он отпущен под подписку о невыезде.
В аналогичном преступлении подозревается житель столицы Дамей Чагава, который перевозил в автомобиле пистолет, переделанный из охолощенного в боевой.
Еще один пистолет, кустарно переделанный в боевой, а также патроны к нему незаконно хранил при себе житель Дурипша Даур Гумба. В отношении Гумба возбуждено уголовное дело, он под подпиской о невыезде.
В подобном преступлении подозревается и 28-летний житель Лыхны Соломон Чхетия – у него при личном досмотре был изъят самодельный револьвер с патронами.
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Кроме того, незаконно хранимый пистолет Токарева с патронами в обойме был изъят у сухумчанина Адгура Гуния. Он подозревается в незаконном хранении и ношении оружия и находится под подпиской о невыезде.
Не обошлось и без наркотиков: житель столицы Роланд Чабалурхва привлечен к уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотического средства в крупном размере.
Чабалурхва был задержан на посту ГАИ в Приморском. Он находился в состоянии наркотического опьянения, при нем сотрудники правоохранительных органов обнаружили метадон, который задержанный приобрел за 16 тысяч рублей для личного потребления. Задержанный заключен под стражу на два месяца.
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Более 23 граммов каннабиса было изъято во время рейдовых мероприятий у жителя Очамчыры Астамура Адлейба. Возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 223 Уголовного кодекса, Адлейба помещен под домашний арест.
Во время рейдов в Гудауте был остановлен автомобиль жителя Бабушары Астамура Джелия. При осмотре машины сотрудники правоохранительных органов обнаружили целлофановый сверток с мефедроном, который, по словам задержанного, он приобрел для личного пользования.
Сам Джелия при задержании находился под воздействием метадона. Возбуждено уголовное дело.
Также на посту ГАИ в Приморском был задержан житель Агудзеры Александр Мурузиди. Он был уличен в незаконном хранении мефедрона в крупном размере.
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