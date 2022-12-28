https://sputnik-abkhazia.ru/20221228/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-29-dekabrya-1043384052.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг, 29 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на четверг, 29 декабря

Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет определять сибирский антициклон. 28.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-28T18:40+0300

2022-12-28T18:40+0300

2022-12-28T18:40+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 28 дек - Sputnik. В четверг, 29 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Днем без осадков, а ночью в предгорьях ожидается дождь, дождь с мокрым снегом, в горах - снег.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью +1°С до +6°С, днем от +4°С до +9°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии