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Прогноз погоды в Абхазии на четверг, 29 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на четверг, 29 декабря
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет определять сибирский антициклон. 28.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-28T18:40+0300
2022-12-28T18:40+0300
2022-12-28T18:40+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 28 дек - Sputnik. В четверг, 29 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Днем без осадков, а ночью в предгорьях ожидается дождь, дождь с мокрым снегом, в горах - снег.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью +1°С до +6°С, днем от +4°С до +9°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг, 29 декабря
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет определять сибирский антициклон.
СУХУМ, 28 дек - Sputnik. В четверг, 29 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Днем без осадков, а ночью в предгорьях ожидается дождь, дождь с мокрым снегом, в горах - снег.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +1°С до +6°С, днем от +4°С до +9°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.