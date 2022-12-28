https://sputnik-abkhazia.ru/20221228/sotrudniki-fsb-rossii-likvidirovali-terroristov-v-kabardino-balkarii-1043368133.html
Сотрудники ФСБ России ликвидировали террористов в Кабардино-Балкарии
Сотрудники ФСБ России ликвидировали террористов в Кабардино-Балкарии
Экстремисты планировали совершить теракт в Чегеме, после этого выехать на территорию Украины и влиться в ряды ВСУ. 28.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-28T12:23+0300
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СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Сотрудники ФСБ уничтожили в Кабардино-Балкарии двух террористов, работавших по заданию украинских спецслужб, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. После этого они планировали выехать на Украину и вступить в ряды ВСУ, чтобы воевать против России.При попытке задержания в пригороде Нальчика террористы оказали сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем. На месте столкновения сотрудники органов обнаружили самодельную бомбу мощностью около двух килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, автомат АК-74, пистолет Макарова и боеприпасы.Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Расследование продолжается, устанавливаются возможные сообщники террористов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221223/fsb-soobschila-o-zaderzhanii-rossiyan-sotrudnichavshikh-s-sbu-1043260523.html
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новости, россия, фсб, террористы
Сотрудники ФСБ России ликвидировали террористов в Кабардино-Балкарии
12:23 28.12.2022 (обновлено: 12:39 28.12.2022)
Экстремисты планировали совершить теракт в Чегеме, после этого выехать на территорию Украины и влиться в ряды ВСУ.
СУХУМ, 28 дек – Sputnik.
Сотрудники ФСБ уничтожили в Кабардино-Балкарии двух террористов, работавших по заданию украинских спецслужб, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сообщается, что террористами оказались ранее судимые граждане России, которые осуществляли подготовку теракта в городе Чегеме.
После этого они планировали выехать на Украину и вступить в ряды ВСУ, чтобы воевать против России.
При попытке задержания в пригороде Нальчика террористы оказали сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем. На месте столкновения сотрудники органов обнаружили самодельную бомбу мощностью около двух килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, автомат АК-74, пистолет Макарова и боеприпасы.
Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Расследование продолжается, устанавливаются возможные сообщники террористов.