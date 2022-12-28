https://sputnik-abkhazia.ru/20221228/sukhumchanina-arestovali-za-khranenie-bolee-55-grammov-metadona-1043386976.html

Сухумчанина арестовали за хранение более 55 граммов метадона

Сухумчанина арестовали за хранение более 55 граммов метадона

При задержанном обнаружили 61 сверток с метадоном, по решению Сухумского суда он арестован. 28.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Более 55 граммов наркотического вещества метадон было изъято у жителя Сухума Амира Ашкацао, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.Во время личного досмотра сотрудники правоохранительных органов обнаружили в его карманах белые заизолированные свертки с наркотиками. Всего при себе Ашкацао хранил 61 такой сверток.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом "в" части 3 статьи 224. По решению Сухумского суда Ашкацао арестован, расследование продолжается.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221228/pyatero-zhiteley-abkhazii-zaderzhany-za-nezakonnoe-khranenie-oruzhiya-1043371939.html

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