https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/abkhazskie-sportsmeny-uchastvovavshie-v-igrakh-sootechestvennikov-v-moskve-poluchili-nagrady-1043403338.html
Абхазские спортсмены, участвовавшие в играх соотечественников в Москве, получили награды
Абхазские спортсмены, участвовавшие в играх соотечественников в Москве, получили награды
VI Всемирные игры юных соотечественников (ВИЮС), в которых участвовали волейбольная и баскетбольная команда из Абхазии, проходили в городе Москва с 5 по 11... 29.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-29T19:20+0300
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СУХУМ, 29 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазских спортсменов, участвовавших в VI Всемирных играх юных соотечественников, наградили дипломами в Доме Москвы в Сухуме в четверг, 29 декабря.На Всемирных играх юных соотечественников в Москве от Абхазии выступали десять спортсменов. Юноши и девушки представляли республику в стритболе и волейболе. Баскетболисты привезли в Абхазию третье место.По словам юной спортсменки Эльмиры Пачулия, игры были интересные, а соперники сильными.VI Всемирные игры юных соотечественников (ВИЮС), в которых участвовали волейбольная и баскетбольная команда из Абхазии, проходили в городе Москва с 5 по 11 декабря.ВИЮС - это международные спортивные соревнования среди юных соотечественников, проживающих за рубежом. Соревнования проводятся с целью укрепления международных спортивных и гуманитарных связей, дружбы детей из разных стран и привлечения подростков к занятиям физической культурой и спортом.Организаторы игр - Россотрудничество, Минспорта России, партия “Единая Россия”, Всероссийская федерация школьного спорта при поддержке Департамента спорта города Москвы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/shkolniki-iz-abkhazii-prinyali-uchastie-vo-vsemirnykh-igrakh-yunykh-sootechestvennikov-v-moskve-1043097206.html
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россотрудничество в абхазии, абхазия, спорт, москва
Абхазские спортсмены, участвовавшие в играх соотечественников в Москве, получили награды
VI Всемирные игры юных соотечественников (ВИЮС), в которых участвовали волейбольная и баскетбольная команда из Абхазии, проходили в городе Москва с 5 по 11 декабря.
СУХУМ, 29 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазских спортсменов, участвовавших в VI Всемирных играх юных соотечественников, наградили дипломами в Доме Москвы в Сухуме в четверг, 29 декабря.
Специальные грамоты были подписаны советской фигуристкой, трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
На Всемирных играх юных соотечественников в Москве от Абхазии выступали десять спортсменов. Юноши и девушки представляли республику в стритболе и волейболе. Баскетболисты привезли в Абхазию третье место.
По словам юной спортсменки Эльмиры Пачулия, игры были интересные, а соперники сильными.
"Мне понравилось, в Москве все было очень красиво. Игры были интересные, встретились с сильными соперниками. Не впервые выезжаем на игры в Россию, но в Москву вместе с командой впервые поехали. Впечатления хорошие", - отметила Пачулия.
VI Всемирные игры юных соотечественников (ВИЮС), в которых участвовали волейбольная и баскетбольная команда из Абхазии, проходили в городе Москва с 5 по 11 декабря.
ВИЮС - это международные спортивные соревнования среди юных соотечественников, проживающих за рубежом. Соревнования проводятся с целью укрепления международных спортивных и гуманитарных связей, дружбы детей из разных стран и привлечения подростков к занятиям физической культурой и спортом.
Организаторы игр - Россотрудничество, Минспорта России, партия “Единая Россия”, Всероссийская федерация школьного спорта при поддержке Департамента спорта города Москвы.