https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/abkhazskie-sportsmeny-uchastvovavshie-v-igrakh-sootechestvennikov-v-moskve-poluchili-nagrady-1043403338.html

Абхазские спортсмены, участвовавшие в играх соотечественников в Москве, получили награды

Абхазские спортсмены, участвовавшие в играх соотечественников в Москве, получили награды

VI Всемирные игры юных соотечественников (ВИЮС), в которых участвовали волейбольная и баскетбольная команда из Абхазии, проходили в городе Москва с 5 по 11... 29.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-29T19:20+0300

2022-12-29T19:20+0300

2022-12-29T19:20+0300

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СУХУМ, 29 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазских спортсменов, участвовавших в VI Всемирных играх юных соотечественников, наградили дипломами в Доме Москвы в Сухуме в четверг, 29 декабря.На Всемирных играх юных соотечественников в Москве от Абхазии выступали десять спортсменов. Юноши и девушки представляли республику в стритболе и волейболе. Баскетболисты привезли в Абхазию третье место.По словам юной спортсменки Эльмиры Пачулия, игры были интересные, а соперники сильными.VI Всемирные игры юных соотечественников (ВИЮС), в которых участвовали волейбольная и баскетбольная команда из Абхазии, проходили в городе Москва с 5 по 11 декабря.ВИЮС - это международные спортивные соревнования среди юных соотечественников, проживающих за рубежом. Соревнования проводятся с целью укрепления международных спортивных и гуманитарных связей, дружбы детей из разных стран и привлечения подростков к занятиям физической культурой и спортом.Организаторы игр - Россотрудничество, Минспорта России, партия “Единая Россия”, Всероссийская федерация школьного спорта при поддержке Департамента спорта города Москвы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/shkolniki-iz-abkhazii-prinyali-uchastie-vo-vsemirnykh-igrakh-yunykh-sootechestvennikov-v-moskve-1043097206.html

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