https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/gunba-abkhaziya-naraschivaet-i-uglublyaet-sotrudnichestvo-s-rossiey--1043387551.html

Гунба: Абхазия наращивает и углубляет сотрудничество с Россией

Гунба: Абхазия наращивает и углубляет сотрудничество с Россией

Вице-президент Абхазии Бадра Гунба рассказал о стратегическом значении сотрудничества Абхазии и России в интервью Sputnik. 29.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-29T08:55+0300

2022-12-29T08:55+0300

2022-12-29T10:35+0300

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СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Сотрудничество с Российской Федерацией – приоритет любого руководства Абхазии и народа в целом, сказал в интервью радио Sputnik вице-президент республики Бадра Гунба. Гунба отметил, что республика "чувствует плечо поддержки народа и руководства России". Вице-президент подчеркнул, что Абхазия всецело оказывает поддержку России в специальной военной операции на Украине и вслед за Россией, следуя союзническим обязательствам и "исполнению морального долга", признала независимость Донецкой и Луганской Народных Республик. "Народ Абхазии знает, что значит борьба за свою идентичность, свободу, язык и, конечно же, то, что делает сегодня Россия, в том числе по обеспечению безопасности на территории Абхазии, по созданию экономических условий становления нашего государства, мы все это понимаем и наращиваем наше взаимодействие", – сказал он. По словам Гунба, текущая геополитическая повестка нацелена на противостояние с Россией, попытку ослабить государство и те страны, которые ставят перед собой такую цель – противники Абхазии. "Мы знаем, что оказывается огромное давление на грузинские власти, чтобы на южных границах России создать условия для дестабилизации и обострения ситуации. Все это направлено против России, и мы с вами находимся на линии противостояния", – сказал он. Вице-президент отметил, что в 2022 году с Россией было подписано несколько соглашений, взаимодействие со стратегическим партнером только наращивается и углубляется.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221211/ankvab-vlasti-abkhazii-ne-teryayut-bditelnosti-v-otnoshenii-tbilisi-1043061518.html

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