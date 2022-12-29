https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/lavrov-nazval-formulu-mira-zelenskogo-illyuzornoy-1043387759.html

Лавров назвал "формулу мира" Зеленского иллюзорной

Лавров назвал "формулу мира" Зеленского иллюзорной

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Россия не намерена ни с кем разговаривать на основе "формулы мира", предложенной Владимиром Зеленским, очевидно, что Киев сам к... 29.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-29T09:35+0300

2022-12-29T09:35+0300

2022-12-29T09:35+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

сергей лавров

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СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Россия не намерена ни с кем разговаривать на основе "формулы мира", предложенной Владимиром Зеленским, очевидно, что Киев сам к диалогу не готов, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров.Он добавил, что Москва не отказывалась от идеи дипломатического решения конфликта."Напомню, что сразу после начала специальной военной операции от Владимира Зеленского поступила инициатива сесть за стол переговоров. Мы не стали ее отвергать и согласились на встречу с его представителями. Несколько раундов переговоров показали, что найти взаимоприемлемые договоренности можно. Однако начавшийся в феврале переговорный процесс продемонстрировал полную несамостоятельность Зеленского в принятии важных решений. Уже в апреле по указке англосаксов, заинтересованных в продолжении боевых действий, он быстро прекратил переговоры и резко ужесточил свою позицию", — заключил министр.По словам главы МИД, сейчас сложно сказать, остались ли на Украине адекватные политики.В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, назвал условия республики для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".При этом ранее Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с действующим российским руководством.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221225/putin-rossiya-zaschischaet-interesy-svoikh-grazhdan-v-situatsii-na-ukraine-1043300441.html

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