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https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/parlament-abkhazii-otklonil-zakon-o-moratorii-na-povyshenie-tarifov-na-elektroenergiyu-1043400790.html
Парламент Абхазии отклонил закон "О моратории на повышение тарифов на электроэнергию"
Парламент Абхазии отклонил закон "О моратории на повышение тарифов на электроэнергию"
Документ предлагал не повышать тарифы на свет до 31 декабря 2023 года. 29.12.2022, Sputnik Абхазия
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электроэнергетика
абхазия
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СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии отклонил закон "О моратории на повышение тарифов на электроэнергию".Инициаторы проекта считали, что повышение цен на свет в июле 2022 года не привело к росту собираемости платежей и что количества установленных новых счетчиков пока недостаточно.Однако законопроект не был принят депутатами во втором и окончательном чтении.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/parlamentarii-abkhazii-prinyali-moratoriy-na-povyshenie-tarifov-na-elektroenergiyu-1043105592.html
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электроэнергия, электроэнергетика, абхазия, парламент абхазии
электроэнергия, электроэнергетика, абхазия, парламент абхазии

Парламент Абхазии отклонил закон "О моратории на повышение тарифов на электроэнергию"

17:35 29.12.2022 (обновлено: 17:48 29.12.2022)
CC0 / / Электрическая лампочка
Электрическая лампочка - Sputnik Абхазия, 1920, 29.12.2022
CC0 / /
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Документ предлагал не повышать тарифы на свет до 31 декабря 2023 года.
СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии отклонил закон "О моратории на повышение тарифов на электроэнергию".
Инициаторы проекта считали, что повышение цен на свет в июле 2022 года не привело к росту собираемости платежей и что количества установленных новых счетчиков пока недостаточно.
Однако законопроект не был принят депутатами во втором и окончательном чтении.
Трансформатор - Sputnik Абхазия, 1920, 13.12.2022
Энергетическая отрасль Абхазии
Парламент Абхазии принял в первом чтении мораторий на повышение тарифов на электроэнергию
13 декабря, 18:15
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