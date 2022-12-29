https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/parlament-abkhazii-otklonil-zakon-o-moratorii-na-povyshenie-tarifov-na-elektroenergiyu-1043400790.html

Парламент Абхазии отклонил закон "О моратории на повышение тарифов на электроэнергию"

Парламент Абхазии отклонил закон "О моратории на повышение тарифов на электроэнергию"

Документ предлагал не повышать тарифы на свет до 31 декабря 2023 года. 29.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-29T17:35+0300

2022-12-29T17:35+0300

2022-12-29T17:48+0300

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СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии отклонил закон "О моратории на повышение тарифов на электроэнергию".Инициаторы проекта считали, что повышение цен на свет в июле 2022 года не привело к росту собираемости платежей и что количества установленных новых счетчиков пока недостаточно.Однако законопроект не был принят депутатами во втором и окончательном чтении.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/parlamentarii-abkhazii-prinyali-moratoriy-na-povyshenie-tarifov-na-elektroenergiyu-1043105592.html

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