https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/parlament-abkhazii-otklonil-zakon-o-moratorii-na-povyshenie-tarifov-na-elektroenergiyu-1043400790.html
Парламент Абхазии отклонил закон "О моратории на повышение тарифов на электроэнергию"
Парламент Абхазии отклонил закон "О моратории на повышение тарифов на электроэнергию"
Документ предлагал не повышать тарифы на свет до 31 декабря 2023 года. 29.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-29T17:35+0300
2022-12-29T17:35+0300
2022-12-29T17:48+0300
в абхазии
электроэнергия
электроэнергетика
абхазия
парламент абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102978/61/1029786102_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_8c42b8470f2019f593b478f87fdc78eb.jpg
СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии отклонил закон "О моратории на повышение тарифов на электроэнергию".Инициаторы проекта считали, что повышение цен на свет в июле 2022 года не привело к росту собираемости платежей и что количества установленных новых счетчиков пока недостаточно.Однако законопроект не был принят депутатами во втором и окончательном чтении.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/parlamentarii-abkhazii-prinyali-moratoriy-na-povyshenie-tarifov-na-elektroenergiyu-1043105592.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102978/61/1029786102_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8d492bc9172532db5233da9dc6a623c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
электроэнергия, электроэнергетика, абхазия, парламент абхазии
электроэнергия, электроэнергетика, абхазия, парламент абхазии
Парламент Абхазии отклонил закон "О моратории на повышение тарифов на электроэнергию"
17:35 29.12.2022 (обновлено: 17:48 29.12.2022)
Документ предлагал не повышать тарифы на свет до 31 декабря 2023 года.
СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии отклонил закон "О моратории на повышение тарифов на электроэнергию".
Инициаторы проекта считали, что повышение цен на свет в июле 2022 года не привело к росту собираемости платежей и что количества установленных новых счетчиков пока недостаточно.
Однако законопроект не был принят депутатами во втором и окончательном чтении.