https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/parlamentarii-abkhazii-prinyali-moratoriy-na-povyshenie-tarifov-na-elektroenergiyu-1043105592.html

Парламентарии Абхазии приняли мораторий на повышение тарифов на электроэнергию

Парламентарии Абхазии приняли мораторий на повышение тарифов на электроэнергию

Инициаторы проекта считают, что повышение цен на свет в июле 2022 года не привело к росту собираемости платежей и что количества установленных новых счетчиков... 13.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-13T18:15+0300

2022-12-13T18:15+0300

2022-12-13T18:15+0300

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СУХУМ, 13 дек - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял постановление о проекте закона "О моратории на повышении тарифов на электроэнергию" до 31 декабря 2023 года в первом чтении.Во-первых, первый этап повышения энерготарифов июле 2022 года не привел росту собираемости платежей в процентном соотношении. Во-вторых, бремя отсутствия системы электронного учета за расходованием электроэнергии в очередной раз ложится на одних и тех же потребителей, на тех, чьи дома оснащены счетчиками. В-третьих, повышение тарифов на электроэнергию не привело к улучшению качества услуг, предоставляемых потребителям. "Самое главное, повышение тарифов на электроэнергию является социально неадекватной мерой. При минимальном размере оплаты труда установленной Кабмином в 10 тысяч рублей (за исключением бюджетников, у которых заработная плата того ниже), средний счет при действующем тарифе за электроэнергию в месяц для физлиц составляет тысячу рублей, это без учета иных коммунальных платежей. Этот платеж тяжелым бременем ложится на плечи социально-уязвимых слоев населения, многодетных семей, пенсионеров. На сегодняшний день в Абхазии порядка 12 тысяч пенсионеров, не получают российскую пенсию, их доход в качестве пенсионеров составляет три тысячи рублей. И оплачивать50% от своего дохода за потребленную электроэнергию невозможно", - говорится в записке. Спикер Парламента Лаши Ашуба предложил отложить принятие моратория и дополнительно обсудить вопрос с исполнительной властью, так как он касается в том числе межгосударственных отношений и "наличия или отсутствия света". Ашуба выразил мнение, что существующая дорожная карта направлена на то "чтобы энергетика осталась за Абхазией". "Если мы не начнём платить за электроэнергию, кто будет содержать наши сети. Мы должны всерьёз об этом задумываться",- сказал он. Депутат Леонид Лакербая, в свою очередь, обратил внимание коллег на то, что повышение цен приведет к повышению стоимости товаров и услуг. Он предложил направить дорожную карту в Кабинет министров и обратиться к министрам с просьбой "привести документ в соответствии с реалиями". Депутат Кан Кварчия добавил, что инициаторами повышения цен не было объяснено, почему установлена именно такая цена на электричество. По его словам, повышение цен на электричество привело к уменьшению собираемости, так как потребители, которые раньше платили, перестали это делать. Кварчия предложил принять законопроект в первом чтении и в текущем месяце обсудить ситуацию с создателями дорожной карты. По мнению депутата Резо Зантария, для принятия окончательного решения нужно для начала узнать у "Черноморэнерго", увеличилась ли собираемость за свет после установки счетчиков, а также уточнить, какими причинами обоснован новый предложенный тариф. Депутат Беслан Халваш отметил, что всем прекрасно известно, что повышение тарифов - большая нагрузка для населения. "Но сколько можно приковаться старушечкой, получающей абхазскую пенсию? У нас есть высоко рентабельные сферы бизнеса" - добавил он и пояснил, что необходимо сделать градацию тарифов для владельцев бизнеса и менее обеспеченных граждан.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/zantariya-obyasnil-pochemu-nelzya-podnimat-tarify-za-svet-v-abkhazii-1043094328.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221211/ankvab-abkhaziya-rabotaet-nad-zakonodatelstvom-po-investitsiyam-v-energetiku-1043061908.html

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