https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/parlament-ratifitsiroval-soglashenie-o-sodeystvii-sotsialno-ekonomicheskomu-razvitiyu-abkhazii-1043392153.html

Парламент ратифицировал Соглашение о содействии социально-экономическому развитию Абхазии

Парламент ратифицировал Соглашение о содействии социально-экономическому развитию Абхазии

Финансовая помощь в рамках Соглашения будет предоставляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом России "О федеральном... 29.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-29T12:09+0300

2022-12-29T12:09+0300

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СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент ратифицировал Соглашение Абхазии и России о содействии реализации Госпрограммы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы.Соглашение направлено на оказание Россией Абхазии содействия в реализации Государственной программы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы, в том числе посредством предоставления на безвозмездной основе финансовой помощи на софинансирование ее мероприятий и обеспечение исполнения отдельных расходных обязательств России по Договору между Абхазией и РФ о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.В рамках Соглашения финансовая помощь будет предоставляться на:Средства помощи на социально-экономическое развитие Абхазии будут направлены на следующие расходы:Средства помощи на осуществление бюджетных инвестиций и поддержки инвестиционной деятельности будут направляться на следующие расходы:

https://sputnik-abkhazia.ru/20221205/putin-ratifitsiroval-soglashenie-o-sodeystvii-rf-sotsialno-ekonomicheskomu-razvitiyu-abkhazii-1042975717.html

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