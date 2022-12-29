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Парламент ратифицировал Соглашение о содействии социально-экономическому развитию Абхазии
Парламент ратифицировал Соглашение о содействии социально-экономическому развитию Абхазии
Финансовая помощь в рамках Соглашения будет предоставляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом России "О федеральном... 29.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-29T12:09+0300
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СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент ратифицировал Соглашение Абхазии и России о содействии реализации Госпрограммы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы.Соглашение направлено на оказание Россией Абхазии содействия в реализации Государственной программы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы, в том числе посредством предоставления на безвозмездной основе финансовой помощи на софинансирование ее мероприятий и обеспечение исполнения отдельных расходных обязательств России по Договору между Абхазией и РФ о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.В рамках Соглашения финансовая помощь будет предоставляться на:Средства помощи на социально-экономическое развитие Абхазии будут направлены на следующие расходы:Средства помощи на осуществление бюджетных инвестиций и поддержки инвестиционной деятельности будут направляться на следующие расходы:
https://sputnik-abkhazia.ru/20221205/putin-ratifitsiroval-soglashenie-o-sodeystvii-rf-sotsialno-ekonomicheskomu-razvitiyu-abkhazii-1042975717.html
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парламент абхазии, россия, абхазия, политика, экономика
парламент абхазии, россия, абхазия, политика, экономика

Парламент ратифицировал Соглашение о содействии социально-экономическому развитию Абхазии

12:09 29.12.2022 (обновлено: 12:47 29.12.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Заседание в парламенте 29-12-2022
Заседание в парламенте 29-12-2022 - Sputnik Абхазия, 1920, 29.12.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Финансовая помощь в рамках Соглашения будет предоставляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом России "О федеральном бюджете".
СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент ратифицировал Соглашение Абхазии и России о содействии реализации Госпрограммы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы.
Трёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении - Sputnik Абхазия, 1920, 05.12.2022
В Абхазии
Путин ратифицировал соглашение о содействии РФ социально-экономическому развитию Абхазии
5 декабря, 18:20
Соглашение направлено на оказание Россией Абхазии содействия в реализации Государственной программы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы, в том числе посредством предоставления на безвозмездной основе финансовой помощи на софинансирование ее мероприятий и обеспечение исполнения отдельных расходных обязательств России по Договору между Абхазией и РФ о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.
В рамках Соглашения финансовая помощь будет предоставляться на:
социально-экономическое развитие Республики Абхазия;
осуществление бюджетных инвестиций и поддержки инвестиционной деятельности.
Средства помощи на социально-экономическое развитие Абхазии будут направлены на следующие расходы:
средства текущей "базовой" части помощи в целях социально-экономического развития Республики Абхазия;
софинансирование заработной платы основных категорий работников государственных учреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан;
обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия;
поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел Абхазии, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел Республики Абхазия;
повышение денежного довольствия и пенсии сотрудников Службы государственной безопасности Республики Абхазия.
Средства помощи на осуществление бюджетных инвестиций и поддержки инвестиционной деятельности будут направляться на следующие расходы:
финансирование мероприятий инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия;
финансирование мероприятии государственной поддержки отраслей экономики Программы социально-экономического развития Республики Абхазия.
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