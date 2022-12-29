https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/parlament-vnes-izmeneniya-v-byudzhet-fonda-obyazatelnogo-meditsinskogo-strakhovaniya-na-2022-god-1043390300.html
Парламент внес изменения в бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год
Парламент внес изменения в бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год
Общий объем доходов и расходов составил 55 миллионов 499 тысяч рублей. 29.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-29T11:45+0300
2022-12-29T11:45+0300
2022-12-29T14:26+0300
парламент абхазии
в абхазии
медицина
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/0f/1043126254_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_87ff74c2bb123010de1a6de55955d604.jpg
СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии внес изменения в бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год.За счет увеличения доходной части бюджета фонда, доходная и расходная части увеличены на 10 млн руб.Изменения бюджета позволят оплатить закупленные лекарства для онкобольных пациентов и создать резерва препаратов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221114/grazhdanin-i-nachalnik-zhiba-o-byudzhete-fonda-medstrakhovaniya-na-2023-god--1042584364.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/0f/1043126254_89:0:1529:1080_1920x0_80_0_0_f485a0f2189e2a6522a8a824b19c7260.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
парламент абхазии, медицина, абхазия
парламент абхазии, медицина, абхазия
Парламент внес изменения в бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год
11:45 29.12.2022 (обновлено: 14:26 29.12.2022)
Общий объем доходов и расходов составил 55 миллионов 499 тысяч рублей.
СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии внес изменения в бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год.
За счет увеличения доходной части бюджета фонда, доходная и расходная части увеличены на 10 млн руб.
Изменения бюджета позволят оплатить закупленные лекарства для онкобольных пациентов и создать резерва препаратов.