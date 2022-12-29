https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/parlament-vnes-izmeneniya-v-byudzhet-fonda-obyazatelnogo-meditsinskogo-strakhovaniya-na-2022-god-1043390300.html

Парламент внес изменения в бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год

Парламент внес изменения в бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год

Общий объем доходов и расходов составил 55 миллионов 499 тысяч рублей. 29.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-29T11:45+0300

2022-12-29T11:45+0300

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СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии внес изменения в бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год.За счет увеличения доходной части бюджета фонда, доходная и расходная части увеличены на 10 млн руб.Изменения бюджета позволят оплатить закупленные лекарства для онкобольных пациентов и создать резерва препаратов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221114/grazhdanin-i-nachalnik-zhiba-o-byudzhete-fonda-medstrakhovaniya-na-2023-god--1042584364.html

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