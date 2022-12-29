https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-30-dekabrya-1043400989.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 30 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 30 декабря

Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать юго-западный отрог сибирского антициклона. 29.12.2022, Sputnik Абхазия

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2022-12-29T18:25+0300

2022-12-29T18:25+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 29 дек – Sputnik. В пятницу, 30 декабря, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 3-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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2022

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погода в абхазии