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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 30 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 30 декабря
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать юго-западный отрог сибирского антициклона. 29.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-29T18:25+0300
2022-12-29T18:25+0300
2022-12-29T18:25+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 29 дек – Sputnik. В пятницу, 30 декабря, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 3-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 30 декабря
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать юго-западный отрог сибирского антициклона.
СУХУМ, 29 дек – Sputnik. В пятницу, 30 декабря, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +7°С до +12°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 3-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.