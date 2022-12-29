https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/tri-belykh-lebedya-priobreli-dlya-primorskogo-parka-v-novom-afone-1043403550.html

Три белых лебедя приобрели для Приморского парка в Новом Афоне

Три белых лебедя приобрели для Приморского парка в Новом Афоне

Большую часть лебедей, обитающих в Приморском парке Нового Афона, загрызли бродячие собаки. 29.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-29T19:45+0300

2022-12-29T19:45+0300

2022-12-29T19:45+0300

в абхазии

новый афон

лебеди

абхазия

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СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Три белых лебедя доставили в Новоафонский Приморский парк из Ставропольского питомника, рассказал корреспонденту Sputnik заведующий объектом Тамаз Аргун.По словам Аргун, на сегодня в прудах Приморского парка обитает семь черных лебедей и четыре белых.Как ранее уточнили Sputnik в отделе зеленого хозяйства ЖКХ администрации Нового Афона, еще пять лет назад в Приморском парке обитало 24 лебедя.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221205/novykh-lebedey-zakupyat-dlya-parka-v-novom-afone-1042968505.html

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