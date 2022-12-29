https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/tri-belykh-lebedya-priobreli-dlya-primorskogo-parka-v-novom-afone-1043403550.html
Три белых лебедя приобрели для Приморского парка в Новом Афоне
Три белых лебедя приобрели для Приморского парка в Новом Афоне
Большую часть лебедей, обитающих в Приморском парке Нового Афона, загрызли бродячие собаки. 29.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-29T19:45+0300
2022-12-29T19:45+0300
2022-12-29T19:45+0300
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СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Три белых лебедя доставили в Новоафонский Приморский парк из Ставропольского питомника, рассказал корреспонденту Sputnik заведующий объектом Тамаз Аргун.По словам Аргун, на сегодня в прудах Приморского парка обитает семь черных лебедей и четыре белых.Как ранее уточнили Sputnik в отделе зеленого хозяйства ЖКХ администрации Нового Афона, еще пять лет назад в Приморском парке обитало 24 лебедя.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221205/novykh-lebedey-zakupyat-dlya-parka-v-novom-afone-1042968505.html
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новый афон, лебеди, абхазия
новый афон, лебеди, абхазия
Три белых лебедя приобрели для Приморского парка в Новом Афоне
Большую часть лебедей, обитающих в Приморском парке Нового Афона, загрызли бродячие собаки.
СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Три белых лебедя доставили в Новоафонский Приморский парк из Ставропольского питомника, рассказал корреспонденту Sputnik заведующий объектом Тамаз Аргун.
"Лебедей доставили вчера. Адаптация прошла очень быстро. Они уже чувствуют себя, как дома. Подружились со всеми остальными обитателями прудов. Администрация города закупила две самки и одного самца. Стоимость одной пары 30 тысяч рублей", - уточнил он.
По словам Аргун, на сегодня в прудах Приморского парка обитает семь черных лебедей и четыре белых.
Как ранее уточнили Sputnik в отделе зеленого хозяйства ЖКХ администрации Нового Афона, еще пять лет назад в Приморском парке обитало 24 лебедя.