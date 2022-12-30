https://sputnik-abkhazia.ru/20221230/aslan-bzhaniya-pozdravil-putina-s-nastupayuschimi-prazdnikami-1043413469.html

Аслан Бжания поздравил Путина с наступающими праздниками

Аслан Бжания поздравил Путина с наступающими праздниками

В поздравлении президент вновь подтвердил готовность Абхазии к укреплению и развитию всеобъемлющих двусторонних отношений. 30.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-30T12:38+0300

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СУХУМ, 30 дек – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил российского лидера Владимира Путина с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества, сообщает пресс-служба главы государства."Народ и руководство Республики Абхазия всецело поддерживают Российскую Федерацию в ее стремлении к установлению справедливого миропорядка, базирующегося на принципах уважения суверенитета и международного права. Убеждены в достижении успехов по всем решениям, принимаемым Вами и Вашим Правительством", – говорится, в частности, в поздравлении.Президент пожелал Владимиру Путину доброго здоровья и новых побед, а всем россиянам – благополучия и процветания.Также глава государства поздравил с наступающими праздниками председателя российского правительства Михаила Мишустина, заверив его в том, что Абхазия сделает все возможное для реализации своих обязательств в рамках двусторонних соглашений, спикера Госдумы Вячеслава Володина, подчеркнув намерения содействовать укреплению межпарламентских связей между странами, и главу российского МИД Сергей Лаврова, в котором отметил, что республика дорожит традициями дружбы, взаимного уважения и доверия, установившимися между Абхазией и Россией.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221230/putin-pozdravil-narod-abkhazii-s-novym-godom-i-rozhdestvom-1043410388.html

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