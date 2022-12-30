https://sputnik-abkhazia.ru/20221230/aslan-bzhaniya-pozdravil-putina-s-nastupayuschimi-prazdnikami-1043413469.html
Аслан Бжания поздравил Путина с наступающими праздниками
Аслан Бжания поздравил Путина с наступающими праздниками
В поздравлении президент вновь подтвердил готовность Абхазии к укреплению и развитию всеобъемлющих двусторонних отношений. 30.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-30T12:38+0300
2022-12-30T12:38+0300
2022-12-30T12:48+0300
новости
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/11/1040989773_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_00c33f9c58125036229e7492495afe4a.jpg
СУХУМ, 30 дек – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил российского лидера Владимира Путина с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества, сообщает пресс-служба главы государства."Народ и руководство Республики Абхазия всецело поддерживают Российскую Федерацию в ее стремлении к установлению справедливого миропорядка, базирующегося на принципах уважения суверенитета и международного права. Убеждены в достижении успехов по всем решениям, принимаемым Вами и Вашим Правительством", – говорится, в частности, в поздравлении.Президент пожелал Владимиру Путину доброго здоровья и новых побед, а всем россиянам – благополучия и процветания.Также глава государства поздравил с наступающими праздниками председателя российского правительства Михаила Мишустина, заверив его в том, что Абхазия сделает все возможное для реализации своих обязательств в рамках двусторонних соглашений, спикера Госдумы Вячеслава Володина, подчеркнув намерения содействовать укреплению межпарламентских связей между странами, и главу российского МИД Сергей Лаврова, в котором отметил, что республика дорожит традициями дружбы, взаимного уважения и доверия, установившимися между Абхазией и Россией.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221230/putin-pozdravil-narod-abkhazii-s-novym-godom-i-rozhdestvom-1043410388.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/11/1040989773_89:0:1529:1080_1920x0_80_0_0_8cfa2b81ad3e41f1c264cae576b2a75d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, абхазия
Аслан Бжания поздравил Путина с наступающими праздниками
12:38 30.12.2022 (обновлено: 12:48 30.12.2022)
В поздравлении президент вновь подтвердил готовность Абхазии к укреплению и развитию всеобъемлющих двусторонних отношений.
СУХУМ, 30 дек – Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил российского лидера Владимира Путина с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества, сообщает
пресс-служба главы государства.
Бжания отметил, что в уходящем году Абхазии и России удалось продолжить работу по развитию отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства.
"Народ и руководство Республики Абхазия всецело поддерживают Российскую Федерацию в ее стремлении к установлению справедливого миропорядка, базирующегося на принципах уважения суверенитета и международного права. Убеждены в достижении успехов по всем решениям, принимаемым Вами и Вашим Правительством", – говорится, в частности, в поздравлении.
Президент пожелал Владимиру Путину доброго здоровья и новых побед, а всем россиянам – благополучия и процветания.
Также глава государства поздравил с наступающими праздниками председателя российского правительства Михаила Мишустина, заверив его в том, что Абхазия сделает все возможное для реализации своих обязательств в рамках двусторонних соглашений, спикера Госдумы Вячеслава Володина, подчеркнув намерения содействовать укреплению межпарламентских связей между странами, и главу российского МИД Сергей Лаврова, в котором отметил, что республика дорожит традициями дружбы, взаимного уважения и доверия, установившимися между Абхазией и Россией.