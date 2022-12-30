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До слез: мастер спорта СССР Георгий Сичинава поделился воспоминаниями о Пеле

До слез: мастер спорта СССР Георгий Сичинава поделился воспоминаниями о Пеле

Уроженец Гагры Георгий Сичинава в составе сборной СССР в 1965 году на московском стадионе "Лужники" провел товарищеский матч против сборной Бразилии, в которой... 30.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-30T19:08+0300

2022-12-30T19:08+0300

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СУХУМ, 30 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Великий человек и футболистов номер один в мире, так вспоминает мастер спорта СССР Георгий Сичинава легендарного бразильского футболиста Пеле.Георгий Сичинава - мастер спорта СССР международного класса, чемпион и бронзовый призер чемпионата Советского Союза по футболу, участник VIII чемпионата мира по футболу и полузащитник тбилисского "Динамо". За темный цвет кожи из-за солнечного загара в молодости его прозвали Черным.В 1965 году на стадионе "Лужники" в Москве он в составе Сборной СССР сыграл товарищеский матч против сборной Бразилии. Тогда Сичинава поручили сдерживать легендарного бразильского футболиста."Пеле никто не хотел "держать" во время игры. А для меня главным было выйти на поле, и неважно — Пеле там или кто еще. Был такой очень хороший футболист, Валерий Воронин, который сказал мне, что поможет. И вот, мы вышли на поле, Пеле получил мяч, обыграл меня, Воронина и забил гол. Наш состав тоже был сильным, но Пеле был очень быстрым, ловким и его просто невозможно было сдерживать. При этом Пеле был очень дружелюбен " – рассказал в первом интервью Sputnik Сичинава.Товарищеский матч закончился со счетом 0:3 в пользу гостей, но все же Черному из Гагры удалось разок перехитрить Пеле. Еще до матча Сичинава заявил, что обыграет главного соперника и проведет мяч ему между ног, что в футболе воспринимается как насмешка. От такой наглости и неожиданности маневра со стороны дерзкого соперника Пеле, не скрывая удивления, поднял руки вверх.После окончания матча футболисты, по традиции, стали обмениваться майками. Пеле решил отдать свою майку Георгию Сичинава. Эта спортивная реликвия все еще хранится в семье мастера спорта. Вечером того же дня в Москве состоялся банкет, на котором Сичинава и Пеле поднимали тосты."Когда Пеле увидел, как мы выпиваем, он сказал, что такие "чемпионы" в употреблении алкоголя как мы, еще на появлялись на свет", - вспомнил веселый случай Сичинава.Легендарный футболист, трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле скончался в возрасте 82 лет, сообщило агенство Associated Press.30 ноября Пеле был внепланово госпитализирован в больницу в Сан-Паулу с общим отеком тела и сердечной недостаточностью. Позднее сообщалось, что организм спортсмена перестал реагировать на химиотерапию, в связи с чем ему оказывалась паллиативная помощь.Пеле - единственный в истории трехкратный чемпион мира (1958, 1962, 1970). В составе сборной Бразилии он провел 92 матча и забил 77 мячей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/umer-legendarnyy-futbolist-pele-1043404357.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211023/Probit-Pele-kak-futbolist-iz-Gagry-sderzhival-ataku-legendarnogo-braziltsa-1023025572.html

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