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Главы Приднестровья и Южной Осетии поздравили Аслана Бжания с Новым годом
Главы Приднестровья и Южной Осетии поздравили Аслана Бжания с Новым годом
Ранее главу государства поздравил российский президент Владимир Путин. 30.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-30T16:50+0300
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СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев и глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский поздравили своего абхазского коллегу Аслана Бжания с Новым годом и Рождеством, сообщает пресс-служба главы государства. "Драматические международные процессы уходящего года в очередной раз подтвердили мудрость наших народов, избравших единственно возможный для себя путь к свободе, независимости, защите и сохранению своей идентичности, а также актуализировали важность всемирного укрепления стратегических взаимоотношений между дружественными государствами," - в частности, говорится в поздравлении.Алан Гаглоев, в свою очередь, в своем поздравлении отметил, что уходящий год сделал республики сильнее. "Сегодня традиционно братские взаимоотношения между нашими народами не только сохраняются, но и обогащаются новыми делами и начинаниями. Убежден, что наступающий 2023 год будет отмечен дальнейшим развитием и укреплением югоосетино-абхазского взаимодействия во всех сферах жизни общества во имя процветания наших стран", - написал югоосетинский лидер.Абхазского президента поздравили многие выдающиеся иностранные политики. Российский премьер-министр Михаил Мишустин пожелал главе государства крепкого здоровья, счастья и благополучия и отметил динамичное развитие отношений между государствами в уходящем году.А врио главы ЛНР Леонид Пасечник своем поздравлении Аслану Бжания выразил надежду на то, что в наступающем году удастся "с непоколебимой решительностью и спокойствием справиться с планируемыми задачами".Также главу государства поздравили депутат Госдумы Ахмед Дагоев и бывший президент Адыгеи Хазрет Совмен.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221230/aslan-bzhaniya-pozdravil-putina-s-nastupayuschimi-prazdnikami-1043413469.html
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новости, аслан бжания, абхазия
Главы Приднестровья и Южной Осетии поздравили Аслана Бжания с Новым годом
16:50 30.12.2022 (обновлено: 18:28 30.12.2022)
Ранее главу государства поздравил российский президент Владимир Путин.
СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев и глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский поздравили своего абхазского коллегу Аслана Бжания с Новым годом и Рождеством, сообщает пресс-служба главы государства.
В поздравлении Красносельский выразил надежду на то, что в следующем году работа по развитию взаимовыгодных партнерских связей между ПМР и Абхазией будет продолжена.
"Драматические международные процессы уходящего года в очередной раз подтвердили мудрость наших народов, избравших единственно возможный для себя путь к свободе, независимости, защите и сохранению своей идентичности, а также актуализировали важность всемирного укрепления стратегических взаимоотношений между дружественными государствами," - в частности, говорится в поздравлении.
Алан Гаглоев, в свою очередь, в своем поздравлении отметил, что уходящий год сделал республики сильнее.
"Сегодня традиционно братские взаимоотношения между нашими народами не только сохраняются, но и обогащаются новыми делами и начинаниями. Убежден, что наступающий 2023 год будет отмечен дальнейшим развитием и укреплением югоосетино-абхазского взаимодействия во всех сферах жизни общества во имя процветания наших стран", - написал югоосетинский лидер.
Абхазского президента поздравили многие выдающиеся иностранные политики. Российский премьер-министр Михаил Мишустин пожелал главе государства крепкого здоровья, счастья и благополучия и отметил динамичное развитие отношений между государствами в уходящем году.
А врио главы ЛНР Леонид Пасечник своем поздравлении Аслану Бжания выразил надежду на то, что в наступающем году удастся "с непоколебимой решительностью и спокойствием справиться с планируемыми задачами".
Также главу государства поздравили депутат Госдумы Ахмед Дагоев и бывший президент Адыгеи Хазрет Совмен.