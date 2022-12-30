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Кабмин Абхазии продлил срок действия формы №9

Кабмин Абхазии продлил срок действия формы №9

Многие жители Галского района не имеют абхазского гражданства, для получения которого необходимо отказаться от грузинских паспортов. 30.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-30T17:59+0300

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СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Кабинет министров Абхазии 29 декабря внес изменения в постановление "Об утверждении временного перечня документов на право въезда лиц в Республику Абхазия и выезда лиц из Республики Абхазия через государственную границу Республики Абхазия с Грузией".В Галском районе проживает более 30 тысяч человек, около пяти тысяч из них имеют только один документ - форму №9, благодаря которой они могут выезжать из Абхазии и возвращаться обратно. По словам главы района Константина Пилия, форма №9 выдается, если человек подал документы на абхазское гражданство или вид на жительство.Ранее начальник районного паспортного отдела Эльвира Аршба рассказала, что 1130 жителей Галского района обладают паспортами гражданина Абхазии, а 21500 человек – видом на жительство.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220915/rezhim-perekhoda-kto-i-kak-mozhet-peresekat-abkhazo-gruzinskuyu-granitsu-1041495659.html

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