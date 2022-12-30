https://sputnik-abkhazia.ru/20221230/kabmin-abkhazii-prodlil-srok-deystviya-formy-9-1043415606.html
Кабмин Абхазии продлил срок действия формы №9
Кабмин Абхазии продлил срок действия формы №9
Многие жители Галского района не имеют абхазского гражданства, для получения которого необходимо отказаться от грузинских паспортов. 30.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-30T17:59+0300
2022-12-30T17:59+0300
2022-12-30T18:15+0300
в абхазии
абхазия
новости
галский район
кабмин абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/16/1032063229_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_3290a96d92f910e159d028af836dc46e.jpg
СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Кабинет министров Абхазии 29 декабря внес изменения в постановление "Об утверждении временного перечня документов на право въезда лиц в Республику Абхазия и выезда лиц из Республики Абхазия через государственную границу Республики Абхазия с Грузией".В Галском районе проживает более 30 тысяч человек, около пяти тысяч из них имеют только один документ - форму №9, благодаря которой они могут выезжать из Абхазии и возвращаться обратно. По словам главы района Константина Пилия, форма №9 выдается, если человек подал документы на абхазское гражданство или вид на жительство.Ранее начальник районного паспортного отдела Эльвира Аршба рассказала, что 1130 жителей Галского района обладают паспортами гражданина Абхазии, а 21500 человек – видом на жительство.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220915/rezhim-perekhoda-kto-i-kak-mozhet-peresekat-abkhazo-gruzinskuyu-granitsu-1041495659.html
абхазия
галский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/16/1032063229_83:0:1416:1000_1920x0_80_0_0_50d712ebaea546d55eaa3a4ffb847df5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, галский район, кабмин абхазии
абхазия, новости, галский район, кабмин абхазии
Кабмин Абхазии продлил срок действия формы №9
17:59 30.12.2022 (обновлено: 18:15 30.12.2022)
Многие жители Галского района не имеют абхазского гражданства, для получения которого необходимо отказаться от грузинских паспортов.
СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Кабинет министров Абхазии 29 декабря внес изменения в постановление "Об утверждении временного перечня документов на право въезда лиц в Республику Абхазия и выезда лиц из Республики Абхазия через государственную границу Республики Абхазия с Грузией".
Согласно документу, форма №9, позволяющая владельцу пересекать границу через реку Ингур, будет действовать до конца декабря 2023 года.
В Галском районе проживает более 30 тысяч человек, около пяти тысяч из них имеют только один документ - форму №9, благодаря которой они могут выезжать из Абхазии и возвращаться обратно.
По словам главы района Константина Пилия, форма №9 выдается, если человек подал документы на абхазское гражданство или вид на жительство.
Ранее начальник районного паспортного отдела Эльвира Аршба рассказала, что 1130 жителей Галского района обладают паспортами гражданина Абхазии, а 21500 человек – видом на жительство.