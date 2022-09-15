https://sputnik-abkhazia.ru/20220915/rezhim-perekhoda-kto-i-kak-mozhet-peresekat-abkhazo-gruzinskuyu-granitsu-1041495659.html
Режим перехода: кто и как может пересекать абхазо-грузинскую границу
Режим перехода: кто и как может пересекать абхазо-грузинскую границу
Государственная граница между Абхазией и Грузией составляет более 162 километров, на протяжении 65 километров граница проходит по реке Ингур. 15.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-15T16:45+0300
2022-09-15T16:45+0300
2022-09-15T18:01+0300
абхазия
в абхазии
грузия
государственная граница
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СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Начальник погранотряда Службы государственной безопасности Абхазии Рустам Латипов в интервью радио Sputnik рассказал о режиме перехода через абхазо-грузинскую границу, о том, кто может ее пересекать и по каким документам.Государственная граница между Абхазией и Грузией составляет более 162 километров, на протяжении 65 километров граница проходит по реке Ингур. С 2009 года в результате соглашения между Абхазией и Россией охрана государственной границы осуществляется российскими военнослужащими. Существует два контрольно-пропускных пункта, где пограничную службу несут абхазские и российские военные.Также решения по отдельным гуманитарным случаям принимаются МИД Абхазии в индивидуальном порядке.Согласно распоряжению правительства Абхазии, чтобы пересечь абхазо-грузинскую границу, жителям республики необходимо иметь абхазский внутренний паспорт или абхазский заграничный паспорт, или вид на жительство.Что касается того, возможно ли гражданам России и других государств попасть в Грузию через абхазо-грузинскую границу, то такой возможности не существует, сказал начальник погранотряда Службы государственной безопасности Абхазии."Иностранных граждан мы не выпускаем в Грузию, поскольку в Грузии у них будут возникать проблемы из-за закона "Об оккупированных территориях", который действует на территории Грузии. Это, как правило, уголовное преследование с соответствующими штрафными санкциями. Поэтому мы не можем подставлять людей, и такие решения мы не принимаем, по такой же причине не выпускаем граждан России в Грузию", – сказал он.При этом Латипов отметил, что иностранные граждане могут приехать в Абхазию, заблаговременно получив въездную визу в консульском отделе МИД Абхазии. Рустам Латипов также сообщил, что сегодня в Галском районе проживает много людей, у которых нет документов, удостоверяющих личность – ни абхазских паспортов, ни вида на жительство, а Форма №9 (справка, в которой содержатся сведения о прописке гражданина, а также зарегистрированных вместе с заявителем лицах – прим.) перестала действовать в январе этого года. Если возникает необходимость выезда в Грузию человека, который еще не успел получить вид на жительство, Служба государственной безопасности изучает ситуацию, и если есть веские причины для выезда, в виде исключения могут пропустить через границу по документам, которые утратили свою силу – это может быть старый образец Формы №9, советский паспорт и так далее, пояснил Рустам Латипов.Рассказал он и о режиме работы на КПП "Ингур, который открывается в 08:00 и закрывается в 19:00, в среднем границу переходят 1200 человек за день. Ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, на границе сняты, при этом на КПП продолжает действовать медицинский пункт, при необходимости людям измеряют температуру".За нарушение режима перехода границы за восемь месяцев 2022 года было задержано 947 человек, было возбуждено шесть уголовных дел, другие были подвержены штрафу. Было изъято более восьми тысяч пачек контрабандных сигарет.Рустам Латипов также отметил, что разрешения на перевозку товаров через абхазо-грузинскую границу не существует. Действует запрет на ввоз и вывоз промышленных и продовольственных товаров из Грузии в Абхазию и обратно, за исключением ввоза в Абхазию гуманитарной помощи, ввозимой международными гуманитарными организациями.
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https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/inostrannye-grazhdane-ne-mogut-popast-v-abkhaziyu-cherez-kpp-ingur-zayavil-mid-1039370757.html
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абхазия, грузия, государственная граница
абхазия, грузия, государственная граница
Режим перехода: кто и как может пересекать абхазо-грузинскую границу
16:45 15.09.2022 (обновлено: 18:01 15.09.2022)
Государственная граница между Абхазией и Грузией составляет более 162 километров, на протяжении 65 километров граница проходит по реке Ингур.
СУХУМ, 15 сен – Sputnik.
Начальник погранотряда Службы государственной безопасности Абхазии Рустам Латипов в интервью радио Sputnik
рассказал о режиме перехода через абхазо-грузинскую границу, о том, кто может ее пересекать и по каким документам.
Государственная граница между Абхазией и Грузией составляет более 162 километров, на протяжении 65 километров граница проходит по реке Ингур. С 2009 года в результате соглашения между Абхазией и Россией охрана государственной границы осуществляется российскими военнослужащими. Существует два контрольно-пропускных пункта, где пограничную службу несут абхазские и российские военные.
В большинстве случаев, абхазо-грузинскую границу пересекают жители Галского района, работники ИнгурГЭС, представители международных организаций, абхазская диаспора из Турции, граждане Абхазии, которые хотят приехать на родину из Украины, где сейчас проходит специальная военная операция, граждане Абхазии, которые едут в Грузию за медицинской помощью.
Также решения по отдельным гуманитарным случаям принимаются МИД Абхазии в индивидуальном порядке.
Согласно распоряжению правительства Абхазии, чтобы пересечь абхазо-грузинскую границу, жителям республики необходимо иметь абхазский внутренний паспорт или абхазский заграничный паспорт, или вид на жительство.
Что касается того, возможно ли гражданам России и других государств попасть в Грузию через абхазо-грузинскую границу, то такой возможности не существует, сказал начальник погранотряда Службы государственной безопасности Абхазии.
"Иностранных граждан мы не выпускаем в Грузию, поскольку в Грузии у них будут возникать проблемы из-за закона "Об оккупированных территориях", который действует на территории Грузии. Это, как правило, уголовное преследование с соответствующими штрафными санкциями. Поэтому мы не можем подставлять людей, и такие решения мы не принимаем, по такой же причине не выпускаем граждан России в Грузию", – сказал он.
При этом Латипов отметил, что иностранные граждане могут приехать в Абхазию, заблаговременно получив въездную визу в консульском отделе МИД Абхазии.
Рустам Латипов также сообщил, что сегодня в Галском районе проживает много людей, у которых нет документов, удостоверяющих личность – ни абхазских паспортов, ни вида на жительство, а Форма №9 (справка, в которой содержатся сведения о прописке гражданина, а также зарегистрированных вместе с заявителем лицах – прим.) перестала действовать в январе этого года.
Если возникает необходимость выезда в Грузию человека, который еще не успел получить вид на жительство, Служба государственной безопасности изучает ситуацию, и если есть веские причины для выезда, в виде исключения могут пропустить через границу по документам, которые утратили свою силу – это может быть старый образец Формы №9, советский паспорт и так далее, пояснил Рустам Латипов.
Рассказал он и о режиме работы на КПП "Ингур, который открывается в 08:00 и закрывается в 19:00, в среднем границу переходят 1200 человек за день. Ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, на границе сняты, при этом на КПП продолжает действовать медицинский пункт, при необходимости людям измеряют температуру".
За нарушение режима перехода границы за восемь месяцев 2022 года было задержано 947 человек, было возбуждено шесть уголовных дел, другие были подвержены штрафу. Было изъято более восьми тысяч пачек контрабандных сигарет.
Рустам Латипов также отметил, что разрешения на перевозку товаров через абхазо-грузинскую границу не существует. Действует запрет на ввоз и вывоз промышленных и продовольственных товаров из Грузии в Абхазию и обратно, за исключением ввоза в Абхазию гуманитарной помощи, ввозимой международными гуманитарными организациями.