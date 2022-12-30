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Новые конституции приняли в ДНР и ЛНР
Новые конституции приняли в ДНР и ЛНР
В новых Основных законах ДНР и ЛНР значатся субъектами Российской Федерации. 30.12.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 дек – Sputnik. В Донецкой и Луганской Народных Республиках приняли новые конституции, сообщает РИА Новости.По словам врио главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, власти республики делают все возможное, чтобы скорее завершить специальную военную операцию."Я уверен, что на сегодняшний день у нас с вами самая важная мечта, наверное, у каждого человека она должна быть, — конечно, поскорее закончить специальную военную операцию. Мы с вами для этого делаем все возможное, наверное, и невозможное, чтобы на нашей земле наконец-то наступил мир, мы одержали победу и приступили к дальнейшему укреплению могущества и силы нашей великой родины России. Мы команда, нам все по плечу, мы со всем справимся", — сказал он.Пасечник добавил, что новая конституция позволит сформировать органы власти и управления в регионе.Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что во время голосования в донецком парламенте писалась "история новой России", и республика благодаря этому пройдет очередной этап интеграции в российское правовое поле."Этот этап знаменует возвращение Донбасса в лоно русской культурно-исторической традиции, исполнение наших надежд, достижение цели, к которой мы шли долгие восемь лет", – сказал он.Пушилин добавил, что в Основном законе уделяется большое внимание семейному воспитанию детей, их духовному и физическому развитию, воспитанию патриотизма и гражданственности, а также регламентации порядка сохранения исторической правды и памяти о подвигах защитников Родины.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.
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новости, донбасс, россия, в мире
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Новые конституции приняли в ДНР и ЛНР
14:00 30.12.2022 (обновлено: 15:17 30.12.2022)
В новых Основных законах ДНР и ЛНР значатся субъектами Российской Федерации.
СУХУМ, 30 дек – Sputnik
. В Донецкой и Луганской Народных Республиках приняли новые конституции, сообщает РИА Новости
.
В обоих случаях документы были принят единогласно. В ДНР за него проголосовали 76 присутствующих депутатов, в ЛНР – 43 депутата.
По словам врио главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, власти республики делают все возможное, чтобы скорее завершить специальную военную операцию.
"Я уверен, что на сегодняшний день у нас с вами самая важная мечта, наверное, у каждого человека она должна быть, — конечно, поскорее закончить специальную военную операцию. Мы с вами для этого делаем все возможное, наверное, и невозможное, чтобы на нашей земле наконец-то наступил мир, мы одержали победу и приступили к дальнейшему укреплению могущества и силы нашей великой родины России. Мы команда, нам все по плечу, мы со всем справимся", — сказал он.
Пасечник добавил, что новая конституция позволит сформировать органы власти и управления в регионе.
Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что во время голосования в донецком парламенте писалась "история новой России", и республика благодаря этому пройдет очередной этап интеграции в российское правовое поле.
"Этот этап знаменует возвращение Донбасса в лоно русской культурно-исторической традиции, исполнение наших надежд, достижение цели, к которой мы шли долгие восемь лет", – сказал он.
Пушилин добавил, что в Основном законе уделяется большое внимание семейному воспитанию детей, их духовному и физическому развитию, воспитанию патриотизма и гражданственности, а также регламентации порядка сохранения исторической правды и памяти о подвигах защитников Родины.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.