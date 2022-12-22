https://sputnik-abkhazia.ru/20221222/oni-dobilis-uspekha-putin-otdal-dolzhnoe-politike-zapada-1043238306.html

"Они добились успеха": Путин отдал должное политике Запада

"Они добились успеха": Путин отдал должное политике Запада

В ходе заседания коллегии Минобороны президент подчеркнул, что противники России веками пытались развалить страну, и если после распада СССР они в этих целях... 22.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-22T09:00+0300

2022-12-22T09:00+0300

2022-12-22T10:48+0300

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Вчера, пока Владимир Зеленский летел над Атлантикой в Вашингтон, Владимир Путин выступал в Москве на ежегодной коллегии Министерства обороны, пишет Петр Акопов для РИА Новости.После основной речи президента был доклад министра обороны Шойгу, после которого Путин посчитал важным сказать еще несколько слов. "Я хочу это подчеркнуть: нас не в чем упрекнуть. Говорю это совершенно ответственно. Мы всегда — и вы знаете мою позицию — считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю. И то, что происходит, — это, конечно, трагедия, наша общая трагедия! Но она не является результатом нашей политики — наоборот, это является результатом политики третьих стран, которые всегда стремились к дезинтеграции русского мира. В известной степени они добились успеха и вытолкнули нас на такую черту, на которой мы оказались. Стало очевидным, что столкновения с этими силами, в том числе на Украине, неизбежны. Вопрос был только в том, когда это произойдет. Конечно, военные действия всегда связаны с трагедиями и с потерями людей. Это мы прекрасно понимаем, отдаем в этом отчет, но, поскольку это неизбежно, лучше сегодня, чем завтра".Президенту по-прежнему очень важно объяснить, что именно привело к 24 февраля, и не только военным, но и всем гражданам страны. И даже не только им, потому что военные действия — это действительно трагедия, причем общая для всего русского мира, то есть России и Украины. Этого не понять тем, кто верит в чушь про "суверенитет Украины" и ее "право выбирать направление движения" или даже в отдельную "украинскую цивилизацию", но все остальные понимают, что для Путина, как и для абсолютного большинства наших граждан, все происходящее — огромная боль и трагедия, причем нам жаль и тех, кто погибает с враждебной стороны. Потому что мы понимаем (это признавал и Владимир Путин), что это и гражданская война, в которой брат идет на брата. Но мы понимаем и то, что одновременно с гражданской это и война с внешним силами — с противником, который, как в той же речи сказал Путин, на протяжении веков ставит цель "дезинтеграции и ослабления, разобщения нашей страны":"Ничего нового здесь нет. Слишком большая, как им кажется, страна, представляющая угрозу для кого-то, поэтому ее нужно почикать, раздробить".Путин говорит не о Российской Федерации, а об исторической России, о том, что произошло в 1991-м, — потому что, хоть СССР и развалился в первую очередь по глупости собственного правителя и слабости части элиты, сам по себе распад Союза не ставил крест на исторической России. Все можно было не повернуть вспять, но исправить, вылечить вывих, сохранив братские отношения между ставшими независимыми государствами (как и задумывался СНГ) — прежде всего между Россией и Украиной. Эти дружеские связи неминуемо привели бы к новой реинтеграции, как минимум в форме Евразийского союза, а как максимум — в той форме, что есть сейчас у Союзного государства России и Белоруссии. На это и было всегда настроено руководство России, причем со второй половины 90-х (то есть еще даже до Путина) из этого исходил Борис Ельцин, разрушитель СССР.Но подобный ход событий совершенно не устраивал Запад — и именно его сознательная работа по расширению и углублению разрыва, ставка на то, чтобы не допустить реинтеграцию (вкупе, конечно, с настроениями части элит постсоветских республик), в итоге и сработала. И привела к нынешней трагедии, что в среду и признал Владимир Путин.Признание успеха Запада (в первую очередь англосаксов) в дезинтеграции русского мира и провоцировании военных действий не означает нашей капитуляции — Путин говорит об объективной реальности. Да, наша политика по мирному сохранению единства русского мира не сработала, мы не смогли переиграть сильного и умного противника. У этого, конечно, были и внутренние причины — слабость нашей политики и элиты, но все же не стоит забывать, в каком состоянии досталась Путину Россия и что представляла собой наша "элита" на начало 2000 года.Если бы Путин с самого начала мог заниматься только Украиной, никакой победы Майдана в 2014-м бы не случилось, но первые два срока он занимался вытаскиванием из ямы России и переформатированием той компрадорской элиты, что сложилась в 90-е. А когда в начале десятых вплотную занялся строительством Евразийского союза — с прицелом на включение в него Украины — было уже слишком поздно: большая (и самая активная) часть украинской элиты была завязана на Запад.Разворот Киева от интеграции с Евросоюзом привел к тому, что в феврале 2014-го Запад попытался одним ударом навсегда увести Украину от России, что привело к Крыму и последующим событиям в Донбассе. Россия дала понять, что не позволит разорвать русский мир, — и несколько лет надеялась, что удастся убедить Запад в бесперспективности попыток атлантизировать Украину. И только убедившись в том, что англосаксы банально тянут время и не собираются ни отступаться, ни договариваться по Незалежной (выращивая из нее анти-Россию), Путин решился на военные действия.Да, они стали трагедией для всего русского мира (частью которого являются даже самые украинские украинцы), и Западу, на первый взгляд, выгодно даже такое развитие событий: раз не удается удержать Украину за собой, то хотя бы сжечь ее в огне опосредованной войны с Россией, которая должна в итоге ослабнуть и замкнуться в себе. Но может ли Запад считать себя даже на этом этапе победителем, если его стратегия по разделению России и Украины сработала, спровоцировав братоубийственную войну, вынудив Россию на военные действия?Нет, не может. Потому что, несмотря на всю трагичность "новой гражданской", Россия все же решилась вырвать из вражеских рук оружие, изготовленное из ее собственной части — Украины, отказалась отложить на потом решение жизненно важной для нее проблемы существования на русских землях анти-России. Россия приняла вызов? Да, но нам, по сути, и не оставили выбора, потому что, отказавшись от Украины-Малороссии, Россия перестала бы быть Россией. Те атлантисты, кто думал иначе, считая, что у нас есть возможность выбора ("смиритесь с потерей Украины, признайте свою слабость и нашу силу"), а теперь верят в возможность победы над Россией, очень сильно ошибаются. Да, у них получилось выиграть первый этап противостояния (стравить две части целого), но Россия уже вышла на "тропу войны" — ее не остановить и не победить. Русские воюют за единство русского мира, за собственное будущее великой цивилизации, а по этим вопросам не может быть ни уступок, ни компромиссов, ни пораженческих настроений.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221221/putin-zayavil-chto-protivniki-rossii-natseleny-na-razobschenie-strany-1043234768.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/rossiyskoe-nastuplenie-v-donbasse-1043224720.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221219/starikov-zapad-sozdal-ukrainu-kak-instrument-borby-s-rossiey--1043198701.html

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Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg

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мнение, авторы, колумнисты, владимир путин, украина, сша, военно-морские силы сша