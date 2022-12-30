https://sputnik-abkhazia.ru/20221230/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-prazdnichnye-vykhodnye-31-dekabrya-i-1-yanvarya-1043422421.html
Прогноз погоды в Абхазии на праздничные выходные, 31 декабря и 1 января
Прогноз погоды в Абхазии на праздничные выходные, 31 декабря и 1 января
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать антициклон с холодными массами воздуха. 30.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-30T18:33+0300
2022-12-30T18:33+0300
2022-12-30T18:33+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 30 дек - Sputnik. В выходные и праздничные дни, 31 декабря и 1 января, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – высокое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1 -2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на праздничные выходные, 31 декабря и 1 января
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать антициклон с холодными массами воздуха.
СУХУМ, 30 дек - Sputnik. В выходные и праздничные дни, 31 декабря и 1 января, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – высокое.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +7°С до +12°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1 -2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.