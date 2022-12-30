https://sputnik-abkhazia.ru/20221230/rosaviatsiya-v-50-y-raz-prodlila-rezhim-ogranicheniya-poletov-na-yug-rossii-1043406264.html
Росавиация в 50-й раз продлила режим ограничения полетов на юг России
Росавиация в 50-й раз продлила режим ограничения полетов на юг России
Ограничение связано с тем, что после начала военной спецоперации территории аэропортов были признаны небезопасными. 30.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-30T10:01+0300
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СУХУМ, 30 дек – Sputnik. Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) в 50-й раз продлило режим временного ограничения полетов в некоторые аэропорты юга и центральной части страны. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.До 8 января ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Остальные аэропорты работают в штатном режиме, авиаперевозчики разрабатывают альтернативные маршруты с использованием воздушных гаваней Москвы, Минвод, Сочи, Волгограда, Ставрополя. Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля, после начала российской спецоперации на Украине. Тогда территория этих аэропортов была признана небезопасной.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221224/aeroport-sochi-v-novogodnie-prazdniki-planiruet-prinyat-pochti-600-tysyach-passazhirov-1043296131.html
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Росавиация в 50-й раз продлила режим ограничения полетов на юг России
10:01 30.12.2022 (обновлено: 10:18 30.12.2022)
Ограничение связано с тем, что после начала военной спецоперации территории аэропортов были признаны небезопасными.
СУХУМ, 30 дек – Sputnik.
Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) в 50-й раз продлило режим временного ограничения полетов в некоторые аэропорты юга и центральной части страны. Об этом сообщает
оперштаб Краснодарского края.
До 8 января ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Остальные аэропорты работают в штатном режиме, авиаперевозчики разрабатывают альтернативные маршруты с использованием воздушных гаваней Москвы, Минвод, Сочи, Волгограда, Ставрополя.
Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля, после начала российской спецоперации на Украине. Тогда территория этих аэропортов была признана небезопасной.