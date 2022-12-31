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Более 600 тысяч человек посетило Рицинский национальный парк в 2022 году
Более 600 тысяч человек посетило Рицинский национальный парк в 2022 году
Рицинский национальный парк в сезоне 2021 года посетило на 83 тысячи человек больше, чем в 2022 году. 31.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-31T17:20+0300
2022-12-31T17:20+0300
2022-12-31T17:20+0300
в абхазии
озеро рица
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
абхазия
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СУХУМ, 31 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Рицинский национальный реликтовый парк посетило 632 тысячи 402 человека с 1 января по 28 декабря уходящего года, рассказал Sputnik директор объекта Адамур Багателия.С 1 января по 28 декабря 2022 года было продано билетов за въезд на территорию парка на сумму 405 миллионов 96 тысяч рублей, что на 164 миллиона рублей больше аналогичного периода 2021 года.Багателия объяснил, что такая выручка объекта стала возможным благодаря увеличению стоимости билета с 350 до 700 рублей. Решение Правительства Абхазии об этом вступило в силу с 1 мая 2021 года.В среду, 28 декабря, на Рице выпал первый снег. По словам Багателия, снег на дороге, ведущей к природной достопримечательности, очищен и проблем с передвижением транспорта нет."Мы готовы к приему туристов в любом количестве. Техника по уборке снега и разбрасыванию песка во время гололеда тоже готовы", - отметил он.Прогнозировать сколько человек посетят парк в новогодние праздники Багателия не стал, но напомнил, что с 1 по 10 января прошлого года было продано более 12 тысяч билетов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221102/polet-nad-ritsey-kak-vyglyadit-prirodnoe-chudo-abkhazii-osenyu-1042394735.html
озеро рица
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
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озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), абхазия
озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), абхазия
Более 600 тысяч человек посетило Рицинский национальный парк в 2022 году
Рицинский национальный парк в сезоне 2021 года посетило на 83 тысячи человек больше, чем в 2022 году.
СУХУМ, 31 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Рицинский национальный реликтовый парк посетило 632 тысячи 402 человека с 1 января по 28 декабря уходящего года, рассказал Sputnik директор объекта Адамур Багателия.
"От прошлого года мы отстаем на 83 тысячи человек. Это связано с погодой. Весна и начало лета 2022 года выдались прохладными, что повлияло на посещаемость. Если помните, в прошлом мае даже выпал снег в горах и на самом озере", - сказал он.
С 1 января по 28 декабря 2022 года было продано билетов за въезд на территорию парка на сумму 405 миллионов 96 тысяч рублей, что на 164 миллиона рублей больше аналогичного периода 2021 года.
Багателия объяснил, что такая выручка объекта стала возможным благодаря увеличению стоимости билета с 350 до 700 рублей. Решение Правительства Абхазии об этом вступило в силу с 1 мая 2021 года.
В среду, 28 декабря, на Рице выпал первый снег. По словам Багателия, снег на дороге, ведущей к природной достопримечательности, очищен и проблем с передвижением транспорта нет.
"Мы готовы к приему туристов в любом количестве. Техника по уборке снега и разбрасыванию песка во время гололеда тоже готовы", - отметил он.
Прогнозировать сколько человек посетят парк в новогодние праздники Багателия не стал, но напомнил, что с 1 по 10 января прошлого года было продано более 12 тысяч билетов.