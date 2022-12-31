https://sputnik-abkhazia.ru/20221231/deputat-obyasnil-kak-byla-uvelichena-dokhodnaya-chast-byudzheta-abkhazii-1043424931.html
Депутат объяснил, как была увеличена доходная часть бюджета Абхазии
Депутат объяснил, как была увеличена доходная часть бюджета Абхазии
Народное Собрание Абхазии утвердило в окончательном чтении проект республиканского бюджета на 2023 год на заседании 29 декабря. 31.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-31T12:35+0300
2022-12-31T12:35+0300
2022-12-31T12:35+0300
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СУХУМ, 31 дек – Sputnik. Проект республиканского бюджета на 2023 год был составлен, исходя из реальных показателей доходов, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель председателя Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Дмитрий Маршания.По его словам, ко второму чтению депутатами было внесено 15 поправок, благодаря которым почти на 300 миллионов рублей была увеличена доходная часть. Доходная часть была увеличена за счет объемов поступления НДС на товары, ввозимые и реализуемые в Абхазии, акцизов по подакцизным товарам, по таможенным пошлинам, платы за передачу в возмездное пользование республиканского имущества, объемов доходов, полученных от приватизации госсобственности и платежей при пользовании водными и биологическими ресурсами.Из расходной части, по словам Маршания, были исключены расходы на компенсацию затрат по строительству завода полимерных труб в Гудауте. 100 миллионов были направлены на вооружение и технику Министерства обороны Абхазии и 64 миллиона на увеличение заработной платы сотрудников министерства.Как отметил Маршания, помимо 150 миллионов дотационных средств из республиканского бюджета, еще 50 миллионов были выделены на приобретение приборов учета электроэнергии. На шесть миллионов рублей были увеличены траты на спортивные мероприятия, которые уйдут в бюджет Федерации футбола Абхазии, отметил Маршания.Парламент Абхазии утвердил в окончательном чтении проект республиканского бюджета на 2023 год 29 декабря.Общий объем доходов госбюджета – 12,512 млрд руб. Общий объем расходов госбюджета – 14,188 млрд руб. Дефицит госбюджета – 1,676 млрд руб. Общий объем доходов республиканского бюджета – 9,622 млрд руб.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/parlament-utverdil-v-okonchatelnom-chtenii-proekt-respublikanskogo-byudzheta-na-2023-god-1043396971.html
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бюджет, абхазия, парламент абхазии
бюджет, абхазия, парламент абхазии
Депутат объяснил, как была увеличена доходная часть бюджета Абхазии
Народное Собрание Абхазии утвердило в окончательном чтении проект республиканского бюджета на 2023 год на заседании 29 декабря.
СУХУМ, 31 дек – Sputnik. Проект республиканского бюджета на 2023 год был составлен, исходя из реальных показателей доходов, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель председателя Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Дмитрий Маршания.
По его словам, ко второму чтению депутатами было внесено 15 поправок, благодаря которым почти на 300 миллионов рублей была увеличена доходная часть.
Доходная часть была увеличена за счет объемов поступления НДС на товары, ввозимые и реализуемые в Абхазии, акцизов по подакцизным товарам, по таможенным пошлинам, платы за передачу в возмездное пользование республиканского имущества, объемов доходов, полученных от приватизации госсобственности и платежей при пользовании водными и биологическими ресурсами.
Из расходной части, по словам Маршания, были исключены расходы на компенсацию затрат по строительству завода полимерных труб в Гудауте. 100 миллионов были направлены на вооружение и технику Министерства обороны Абхазии и 64 миллиона на увеличение заработной платы сотрудников министерства.
Как отметил Маршания, помимо 150 миллионов дотационных средств из республиканского бюджета, еще 50 миллионов были выделены на приобретение приборов учета электроэнергии.
По словам депутата, на эти средства за 2023 год будет приобретено около 12-13 тысяч приборов, что позволит повысить процент собираемости на 55 процентов и на 30 процентов уменьшит нагрузку на сети.
На шесть миллионов рублей были увеличены траты на спортивные мероприятия, которые уйдут в бюджет Федерации футбола Абхазии, отметил Маршания.
Парламент Абхазии утвердил в окончательном чтении проект республиканского бюджета на 2023 год 29 декабря.Общий объем доходов госбюджета – 12,512 млрд руб. Общий объем расходов госбюджета – 14,188 млрд руб. Дефицит госбюджета – 1,676 млрд руб. Общий объем доходов республиканского бюджета – 9,622 млрд руб.