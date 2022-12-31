https://sputnik-abkhazia.ru/20221231/prazdnik-na-rabote-kak-vedomstva-abkhazii-podgotovilis-k-novomu-godu-1043424509.html

Праздник на работе: как ведомства Абхазии подготовились к Новому году

Праздник на работе: как ведомства Абхазии подготовились к Новому году

Ведомства Абхазии, отвечающие за безопасность населения и оказание медицинской помощи, переведены на усиленный режим работы в новогодние праздники. 31.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-31T08:55+0300

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2022-12-31T08:55+0300

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СУХУМ, 31 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Ведомства Абхазии готовы к работе в новогодние праздничные дни.МВДПо сообщению пресс-службы МВД Абхазии, ведомство усилило меры по обеспечению общественной безопасности в период новогодних праздников.В среду, 28 декабря, вице-президент Абхазии Бадра Гунба провел совещание с руководителями правоохранительных органов, на котором обсуждалась криминогенная ситуация в республике и вопросы обеспечения общественной безопасности в новогодние праздники.Глава ведомства Вальтер Бутба на совещании в Администрации президента проинформировал собравшихся, что с 26 декабря личный состав МВД перешел на усиленный режим несения службы.По словам Бутба, сотрудники МВД проводят ежедневные рейды на дорогах республики и число нетрезвых водителей уменьшилось, но тенденция в целом сохраняется. Так, за предыдущую неделю было зафиксировано шесть ДТП, в двух из них погибли люди.Вальтер Бутба рассказал, что министерство разработало программу по организации системы фото и видеофиксации от Псоу до Очамчыры, что, по его словам, стабилизирует ситуацию на дорогах.МЧСОколо 100 сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям будут нести службу по всей стране в новогодние праздничные выходные, сообщил Sputnik начальник управления государственного пожарного надзора МЧС Абхазии Омар Возба.Возба также добавил, что сотрудники ведомства в преддверии Нового года провели профилактическую работу по предотвращению чрезвычайных происшествий с взрывоопасными предметами, а именно с пиротехникой."Мы проверили места проведения новогодних мероприятий и подготовки объектов к празднованию, принятию детей. У нас были рейды на Сухумском рынке. Совместно с Госстандартом мы провели условия хранения пиротехники и сроки годности", - отметил он.Во время проверок на территории Сухумского рынка было выявлено несколько незначительных нарушений условий хранения пиротехнических средств, которые были устранены на месте, сказал Возба.МинздравПо сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения Абхазии, все медучреждения страны готовы к работе в дни новогодних праздников.В ведомстве уточнили, центральные районные больницы Абхазии, а также Республиканская больница и другие столичные медучреждения также готовы к работе в новогодние дни.В пресс-службе отметили, что назначены ответственные лица из числа руководящего состава, сформированы графики работы медицинских организаций, в поликлиниках будут вести прием дежурные врачи, работа неотложной помощи будет осуществляться без выходных.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221228/militsiya-abkhazii-usilila-mery-bezopasnosti-v-novogodnie-prazdniki-1043383915.html

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