https://sputnik-abkhazia.ru/20221231/premery-i-rastuschaya-truppa-rusdram-podvel-itogi-2022-goda-1043388337.html

Премьеры и растущая труппа: РУСДРАМ подвел итоги 2022 года

Премьеры и растущая труппа: РУСДРАМ подвел итоги 2022 года

В интервью радио Sputnik генеральный директор Русского драматического театра имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба подвел итоги года. 31.12.2022, Sputnik Абхазия

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Хинтба рассказал о главном достижении года, сколько спектаклей было поставлено и что ждет зрителей в 2023 году.Sputnik.Количество имеет значениеПо словам Ираклия Хинтба, главное достижение театра за год – ежедневная работа в режиме нон-стоп. Именно такой режим, по мнению директора, необходим для поддержания хорошей творческой формы.В 2022 году, как рассказал Хинтба, труппа играла более 30 спектаклей в месяц. С февраля по декабрь в РУСДРАМе будет сыграно 240 постановок, за 11 месяцев было выпущено десять премьерных спектаклей.Гастроли2022-й выдался для РУСДРАМа богатым на гастроли. По словам Хинтба, одними из самых важных стали большие гастроли в Москве – за четыре дня на сцене Театрального центра на Страстном актеры сыграли пять спектаклей."Это были коммерческие гастроли, но они оказались оправданными. Это важный проект, надеюсь, эти гастроли станут ежегодными", – отметил директор.Кроме того, актеры выступили в ярославском Театре драмы имени Волкова с постановкой "Игрок", в Санкт-Петербурге со спектаклем "Маркес. Сны одиночества". Также по программе "Большие гастроли" по поручению Министерства культуры России с гастролями в РУСДРАМ приехал Театр драмы имени Волкова, который представил четыре спектакля, собравших полные аншлаги.В 2023 году, по словам Хинтба, с гастролями приедет еще один "хороший российский театр". Какой именно, пока что не известно."Этот год по гастролям был один из самых насыщенных, думаю, в следующем году будет больше гастролей, и мы должны так распланировать работу, чтобы и абхазскому зрителю тоже что-то досталось", – сказал директор.Растущий "организм".По словам Хинтба, штатная численность театра всего 16 человек, но за счет внебюджетных доходов и финансовой помощи партнеров в 2022 году удалось привлечь в труппу троих актеров – Мурада Халимбекова, Дарью Костину и Екатерину Барышеву, которые уже пробуют себя на сцене, а Халимбеков даже играет главную мужскую роль в новогодней сказке "Алые паруса".В 2022 году в Высшем театральном училище имени Щепкина начала обучение группа абхазских студентов. На их первом экзамене по актерскому мастерству присутствовал и Ираклий Хинтба.Итоги годаПо словам Хинтба, в 2022 году для него были достигнуты цели, которые он ставил на пятилетку – переход на ежедневный режим показа спектаклей, существенное повышение оплаты труда за счет внебюджетных доходов, большие гастроли в Москве и, самое главное, удалось наладить все управленческие организационные процессы в самом театре – четкое распределение обязанностей, контроль, мера ответственности.Хинтба решил не обнародовать планы театра на 2023 год. По его мнению, в непредсказуемое для всех время не стоит обнадеживать зрителя, но одно обещают точно – в марте в РУСДРАМе покажут "Красавца мужчину" по одноименной комедии Островского. В главной роли – Осман Абухба.Театр будет работать даже 31 декабря. В 17:00 сыграют новогоднюю версию "Кьоджинских перепалок". Со 2 по 5 января можно будет сходить на новогоднюю сказку "Алые паруса". До 14 января на сцене РУСДРАМа будут показывать спектакли каждый день.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/khintba-rabote-rusdrama-esli-zritel-golosuet-rublem-znachit-my-delaem-chto-to-nuzhnoe-1043336292.html

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