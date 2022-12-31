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Турция после встречи в Москве согласилась вывести свои войска с территории Сирии
Турция после встречи в Москве согласилась вывести свои войска с территории Сирии
Министры обороны России, Сирии и Турции провели на этой неделе трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса, сообщили ранее в... 31.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-31T13:00+0300
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СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Анкара согласилась после встречи министров обороны Турции, Сирии и России в Москве на вывод своих войск с сирийской территории, сообщила сирийская газета Al-Watan со ссылкой на источники в Дамаске.В Минобороны России уточнили, что "по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом". Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отметила газета Hürriyet.Согласно одному из источников Al-Watan, одним из итогов встречи министров трех стран в Москве стало согласие Турции на полный вывод с территорий, которые она заняла на севере Сирии.Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие военные находятся на территории Сирии из-за того, что треть страны находится под контролем террористов.Министр отметил, что важно обеспечить безопасное и добровольное возвращение сирийских беженцев домой.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220719/rossiya-iran-i-turtsiya-prinyali-sovmestnoe-zayavlenie-po-sirii-1040370887.html
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турция, сирия, россия, политика
турция, сирия, россия, политика
Турция после встречи в Москве согласилась вывести свои войска с территории Сирии
13:00 31.12.2022 (обновлено: 13:22 31.12.2022)
Министры обороны России, Сирии и Турции провели на этой неделе трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса, сообщили ранее в Минобороны РФ.
СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Анкара согласилась после встречи министров обороны Турции, Сирии и России в Москве на вывод своих войск с сирийской территории, сообщила сирийская газета Al-Watan со ссылкой на источники в Дамаске.
В Минобороны России уточнили, что "по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом".
Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отметила газета Hürriyet.
Согласно одному из источников Al-Watan, одним из итогов встречи министров трех стран в Москве стало согласие Турции на полный вывод с территорий, которые она заняла на севере Сирии.
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие военные находятся на территории Сирии из-за того, что треть страны находится под контролем террористов.
"Мы подчеркнули на встрече, что поддерживаем территориальную целостность Сирии и ее суверенитет, а наша единственная цель – борьба с терроризмом. Мы отметили, что треть Сирии контролируется террористическими группировками", - цитирует министра газета Sabah.
Министр отметил, что важно обеспечить безопасное и добровольное возвращение сирийских беженцев домой.