https://sputnik-abkhazia.ru/20230101/mchs-abkhazii-novogodnyaya-noch-proshla-spokoyno-1043443700.html

МЧС Абхазии: новогодняя ночь прошла спокойно

МЧС Абхазии: новогодняя ночь прошла спокойно

По информации МЧС, единственным происшествием в республике в новогоднюю ночь стало замыкание линии электропередач. 01.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-01T13:21+0300

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СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Новогодняя ночь в Абхазии прошла спокойно, без происшествий, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС республики.В ведомстве уточнили, что в ночь с 31 декабря на 1 января случилось небольшое замыкание на столбе линии электропередачи в районе Кодорского шоссе.Пресс-служба МЧС Абхазии напомнила, что все подразделения в республике работают в усиленном режиме работы до конца праздников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221231/prazdnik-na-rabote-kak-vedomstva-abkhazii-podgotovilis-k-novomu-godu-1043424509.html

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