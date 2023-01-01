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МЧС Абхазии: новогодняя ночь прошла спокойно
МЧС Абхазии: новогодняя ночь прошла спокойно
По информации МЧС, единственным происшествием в республике в новогоднюю ночь стало замыкание линии электропередач. 01.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-01T13:21+0300
2023-01-01T13:21+0300
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СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Новогодняя ночь в Абхазии прошла спокойно, без происшествий, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС республики.В ведомстве уточнили, что в ночь с 31 декабря на 1 января случилось небольшое замыкание на столбе линии электропередачи в районе Кодорского шоссе.Пресс-служба МЧС Абхазии напомнила, что все подразделения в республике работают в усиленном режиме работы до конца праздников.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221231/prazdnik-na-rabote-kak-vedomstva-abkhazii-podgotovilis-k-novomu-godu-1043424509.html
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абхазия, мчс абхазии, новости
абхазия, мчс абхазии, новости
МЧС Абхазии: новогодняя ночь прошла спокойно
По информации МЧС, единственным происшествием в республике в новогоднюю ночь стало замыкание линии электропередач.
СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Новогодняя ночь в Абхазии прошла спокойно, без происшествий, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС республики.
В ведомстве уточнили, что в ночь с 31 декабря на 1 января случилось небольшое замыкание на столбе линии электропередачи в районе Кодорского шоссе.
Пресс-служба МЧС Абхазии напомнила, что все подразделения в республике работают в усиленном режиме работы до конца праздников.