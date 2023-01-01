https://sputnik-abkhazia.ru/20230101/ot-politika-do-khudozhnika-kto-iz-znamenitykh-abkhazov-rodilsya-v-god-krolika-1043442226.html

От политика до художника: кто из знаменитых абхазов родился в год Кролика

От политика до художника: кто из знаменитых абхазов родился в год Кролика

Люди, рожденные в год Кролика (Кота) по восточному гороскопу, честолюбивы и добродетельны. Они прекрасно ладят с людьми, поэтому у них огромный круг друзей и... 01.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-01T11:35+0300

2023-01-01T11:35+0300

2023-01-01T11:35+0300

в абхазии

абхазия

новый год в абхазии

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Однако при всем этом они довольно скрытные личности, любящие побыть в одиночестве, занимаясь научной и интеллектуальной деятельностью.О некоторых знаменитостях из Абхазии, рожденных в год Кролика, читайте в материале Sputnik.SputnikАбхазский политический деятель Сергей ШамбаРодился 15 марта 1951 года. По восточному календарю, кролики считаются прирожденными дипломатами. Может поэтому Сергей Шамба долгое время успешно возглавлял внешнеполитическое ведомство Абхазии. А благодаря своему неустанному трудолюбию, Шамба с легкостью совмещает политическую и научную деятельности. Он - автор четырех книг, многочисленных монографий и публикаций научно-политического характера.Глава МВД Абхазии Вальтер БутбаРодился 13 августа 1975 года. Люди, рожденные под знаком кролика, любят наводить порядок в окружающем их пространстве. И это качество присуще главному милиционеру страны. А за успехи в этой сфере он даже, указом президента России Владимира Путина, награжден медалью “За отличие в охране общественного порядка”.Руководитель пресс-центра Sputnik Абхазия Инал Лазба Родился 17 августа 1987 года. Как и многие, рожденные в год Кролика, Инал умеет произвести нужное впечатление. Он способен вписаться практически в любой коллектив - он свой и среди дипломатов, и среди журналистов, и даже среди энергетиков. Успехов Инал добивается ответственностью, доброжелательностью, общительностью и хорошими манерами. Отличает его и желание всем помочь. А его любимая фраза “Пока я живой, у вас проблем не будет”, стала самой популярной в коллективе Sputnik Абхазия.Художник Константин Инал-ипаРодился 3 января 1963 года. Кролики - не только дипломаты и успешные руководители, но и творческие люди. Так, художник Констанин Инал-Ипа благодаря таланту и утонченному вкусу стал одним из самых популярных и узнаваемых современных абхазских живописцев. В его работах “чувствуется напряженность мысли”.С 1987 года Инал-ипа активно участвует в выставках в Москве, Харькове, Сухуме. Его работы находятся в частных коллекциях России, США, стран Европы, Азии, Латинской Америки и Австралии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221231/glavnye-itogi-chto-proizoshlo-v-abkhazii-v-2022-godu-1043425684.html

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