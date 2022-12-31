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Главные итоги: что произошло в Абхазии в 2022 году

Главные итоги: что произошло в Абхазии в 2022 году

Уходящий год запомнился разными событиями - драматическими, волнующими, иногда даже пугающими. 31.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-31T20:10+0300

2022-12-31T20:10+0300

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Преодоление COVID, продолжение энергокризиса, новый Парламент, фестиваль Хиблы Герзмава и другие события - в обзоре Sputnik Абхазия.SputnikВыборы в ПарламентВесной 2022 года в Абхазии выбирали депутатов VII созыва Народного Собрания. На 35 депутатских мест претендовали 123 кандидата, из них 16 женщин и 107 мужчин.Первый тур прошел 12 марта. В 17 округах выбрали депутатов Парламента, еще в 17 округах состоялся второй тур, а в одном округ - повторные выборы, так как ни один кандидат не набрал абсолютного большинства голосов, необходимых для победы. Второй тур голосования состоялся в 29 марта. Тогда выбрали еще 16 депутатов. Полностью Парламент был укомплектован лишь в июне.12 апреля состоялось первое заседание депутатов VII созыва Народного собрания Абхазии. На нем спикером выбрали Лашу Ашуба, также были сформированы комитеты.Энергокризис2022 год в энергосфере Абхазии запомнился повышением тарифов и аварией на высоковольтной линии Ачгуара.С 1 июля население Абхазии стало платить в два раза больше за потребленную электроэнергию, тариф вырос с 40 копеек до 70 (по соцнорме) и 90 копеек за кВт.ч.13 декабря Парламент Абхазии в первом чтении принял постановление о проекте закона "О моратории на повышении тарифов на электроэнергию" до 31 декабря 2023 года. Однако, уже 29 декабря отклонил проект во втором и окончательном чтении. А Кабинет министров со своей стороны 27 декабря внес изменения в постановление "Об утверждении порядка формирования и применения цен (тарифов), правил пользования, нормативов и социальных норм потребления в сфере электроэнергетики". Согласно этому документу, для физлиц при потреблении электроэнергии с использованием однофазного присоединения применяется пониженный коэффициент в размере 0,65. Таким образом, с 1 января тариф составит 1 рубль за кВт•ч.Физлица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях при наличии трех фаз, будут платить по коэффициенту 0,85, для них стоимость составит за кВт•ч составит 1 рубль 30 копеек за кВт•ч.В октябре 2022 года начались работы по замене проводов на высоковольтной линии “Ачгуара”. Энергетики не успели завершить ремонт из-за того, что переток из России, который должен был продолжаться до 15 ноября – до момента окончания ремонтных работ на линии, был приостановлен. Это стало причиной аварии, из-за которой половина Абхазии на несколько дней осталась без света.18 ноября Генпрокуратура Абхазии, по поручению президента, приступила к проверке подлинности и соответствия действительности информации о финансовых нарушениях во время капремонта ВЛ "Ачгуара". Расследование пока продолжается.22 ноября Абхазия вновь стала получать переток электроэнергии из России.29 ноября возобновился ремонт ВЛ "Ачгуара", который, по словам министра экономики Кристины Орган, должен был завершиться в конце декабря. В 2022 году менее актуальной стала проблема с незаконной добычей электроэнергии. Острый вопрос сошел с повестки благодаря падению курса биткоина.Топливный кризисВ 2022 году в Абхазии продолжился и топливный кризис. Уже в марте литр бензина “регуляр-92” стоил 57 рублей. 1 марта правительство Абхазии утвердило порядок регулирования цен на некоторые виды нефтепродуктов и установило предельные торговые надбавки. До 1 мая зафиксирован предельный уровень надбавок на марку бензина АИ-92 от 6 до 14%, на дизельное топливо от 2 процентов до 5%. Однако эти меры не дали ожидаемого эффекта. Из-за высоких цен на бензин абхазский активист Джансух Адлейба объявил голодовку. Он установил палатку на Площади Свободы в столице республики и потребовал от властей объяснений, а также предоставления официальных документов, подтверждающих законность ценообразования на эти виды товаров.На 17-й день голодовки его навестил президент Абхазии Аслан Бжания, который рассказал Адлейба о том, что серьезно занимается проблемой роста топливных цен и пригласил активиста в Администрацию президента, чтобы тот мог лично изучить документы, связанные с формированием стоимости бензина и дизеля в стране.Вечером того же дня Адлейба заявил о прекращении голодовки и объяснил свое решение тем, что к нему пришли представители президента Абхазии, которые сообщили, что вопрос снижения топливных цен будет решен в течение двух недель.Народное Собрание Абхазии также рекомендовало правительству принять срочные меры по обеспечению проведения эффективной политики в области регулирования цен на нефтепродукты в части обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов в Абхазию по экономически обоснованным ценам.Уже с середины июля цены на топливо в Абхазии стали постепенно снижаться.БезопасностьГеополитическая ситуация в мире стала причиной серьезного обсуждения обороноспособности Абхазии. В республике началась работа по повышению уровня мобилизационной готовности и противодействию угрозам, а также работа по обеспечению Вооруженных сил дополнительными видами вооружения и спецтехники, проводятся встречи с бизнесменами и учения с резервистами, инвентаризация объектов гражданской обороны.Для выработки рекомендаций и решения неотложных вопросов была создана рабочая группа, которую возглавил вице-премьер Сергей Пустовалов.Осенью в республике активно стали проводить учения среди резервистов, а также среди военнослужащих, сотрудников различных силовых ведомств.ЭкономикаРеспубликанский бюджет в 2022 году составил 9 млрд 763 млн руб. Доходы составили 9 млрд 763 млн 649 тыс руб., в том числе и российская финансовая помощь. А расходы превысили 10 млрд 951 млн руб. Дефицит был более 1 млрд 187 млн руб.За 11 месяцев 2022 года в бюджет республики поступило налоговых платежей на сумму 3 млрд 935 млн руб при плане в 3 млрд 51 млн руб. Это на 29% больше планируемых доходов. Суммарная разница между прогнозными цифрами и фактическим поступлением составила 883,6 млн. руб.ТуризмТуристический прогноз в 2022 году не сбылся. Из-за дождей в мае и июне путешественники практически не заезжали в республику.Всего, по предварительным данным, Абхазию посетило более одного миллиона человек, в то время как в 2021 году показатель был выше – полтора миллиона. В 2022 году в Абхазии официально работало 788 организованных мест отдыха. Популярным и модным веянием стал отдых на природе. Наблюдается спрос на глэмпинги.КовидВ Абхазии ковид продолжал свирепствовать еще в начале 2022 года. К концу января в республике выявили новый штамм - Омикрон. При этом в стране ослабили ограничительные меры - работать разрешили учреждениям культуры и спортивным залам. Врачи объяснили это тем, что ограничительными мерами остановить омикрон невозможно. Уже к весне заболеваемость ковидом упала. Уже в апреле медики выявляли лишь единичные случаи. Всего в 2022 году Минздравом Абхазии было зафиксировано 19872 случая заболевания. В целом на борьбу с COVID-19 республика потратила более 1 млрд.руб.ДемографияВ 2022 году в ЗАГСах Абхазии зарегистрировано 1080 новорожденных. Из них 519 девочек и 561 мальчик. Показатели практически не отличается от 2021 года. Но, если сравнивать с показателями 2020 года, то более, чем на 300 детей меньше.А вот показатели смертности увеличились. В 2022 году в Абхазии зарегистрировано 1609 смертей. По сравнению с 2021 годом показатели выросли – в 2021-м в республике скончались 1300 человек.Выросло и количество зарегистрированных браков. В 2022 году их 822, что в два раза больше, чем в 2021 году. Но стало больше и разводов. Если в 2021 году их было 80, то в 2022 году зафиксировано 240 разводов.Высокие гостиВ 2022 году Абхазию посетили ряд высокопоставленных лиц. Один из самых громких визитов - приезд президента Беларуси Александра Лукашенко в Пицунду в сентябре. С беларусским коллегой встретился президент Абхазии Аслан Бжания.В декабре состоялся первый официальный визит спикера Госдумы Вячеслава Володина в Абхазию.Также в 2022 году в республику с визитом приезжала делегация министерства экономического развития России во главе с замминистра Дмитрием ВольвачемКультура2022 год ознаменовался и громкими культурными событиями. В августе прошел юбилейный фестиваль “Хибла Герзмава приглашает”. Концерты прошли в Абхазском государственном драмтеатре в Сухуме и в Пицундском храме. Фестиваль собрал выдающихся деятелей российского музыкального искусства во главе с Народной артисткой России, Народной артисткой Абхазии Хиблой Герзмава.Прошли и мероприятия, запланированные в рамках культурных сезонов России и Абхазии. Так республику посетили прославленные Балет Игоря Моисеева и Биг-бенд Георгия Гараняна.А в ноябре в Моквском соборе состоялся благотворительный концерт Абхазской хоровой капеллы и хора Сретенского монастыря. Все собранные средства были направлены на реконструкцию Моквского храма.В театрах Абхазии в 2022 году насыщенный сезон. Прорывом года в очередной раз стал Русский театр драмы имени Искандера. Несмотря на то, что сезон был короткий из-за ковидных ограничений, театр сыграл 187 спектаклей. Постановки шли практически каждый день. В течение года РУСДРАМ показал 8 премьер - “Не обо мне”, "Енджи-ханум, обойденная счастьем", "Метод", "MARQUEZ. Сны одиночества”, “Рассказ мула старого Хабуга”, “Мама”, "В лучах" и “Софичка”.В Абхазском государственном драмтеатре в 2022 году было три премьеры - исторический спектакль “Сариа” в постановке режиссера Мадины Аргун, “Четвертый стул” Романа Сабуа и комедия “Кто из нас глухой?” Мадины Аргун. Порадовал своих зрителей премьерами и Молодежный театр. В 2022 году они поставили “Образы жизни”, комедией “Госпожа министерша” и детским спектаклем “Кто из нас сильнее?”.

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