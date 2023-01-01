https://sputnik-abkhazia.ru/20230101/rossiyskie-voyska-sorvali-plany-kieva-po-soversheniyu-teraktov-na-territorii-rossii-1043445290.html

Российские войска сорвали планы Киева по совершению терактов на территории России

Российские войска сорвали планы Киева по совершению терактов на территории России

Для предотвращения терактов в России, на Украине были уничтожены заводы по изготовлению дронов, стоянки и места их запуска. 01.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-01T18:36+0300

2023-01-01T18:36+0300

2023-01-01T18:36+0300

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СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Российские войска сорвали планы киевского режима по совершению терактов на территории России, сообщает Министерство обороны страны.Ведомство сообщает, что на Купянском было нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах Котляровки, Ивановки, Подолов, Першотравневого в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап.На Красно-Лиманском направлении были поражены пять ротных тактических групп 92-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 111-й бригады теробороны. Потери противника за сутки составили более 150 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и два пикапа.На Донецком направлении за сутки уничтожено более 110 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей, на Южно-Донецком направлении ударами артиллерии и действиями российских войск уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.Также уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп, действовавших в направлении Новоандреевки, Дорожнянки в Запорожской области, Никольского, Нескучного и Новомихайловки в ДНР.Ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах, мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства ВСУ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-50, склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены две самоходные гаубицы "Krab" польского производства, которыми обстреливали жилые кварталы населенных пунктов в ДНР, две украинские гаубицы Д-20 в ЛНР.Кроме того, российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8, а средства ПВО России за сутки сбили 15 украинских беспилотников, в том числе в Белгородской области и над Крымом, перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 355 самолетов, 199 вертолетов, 2779 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов, 7350 танков и других боевых бронированных машин, 957 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3756 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7859 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221230/rossiyskaya-svo-itogi-2022-goda-1043423625.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221230/trekh-ukrainskikh-strizhey-sbili-sredstva-pvo-rossii-1043422067.html

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