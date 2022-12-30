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Трех украинских "Стрижей" сбили средства ПВО России
Трех украинских "Стрижей" сбили средства ПВО России
Всего за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили шесть ударных беспилотников. 30.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-30T17:21+0300
2022-12-30T17:21+0300
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СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Российские средства ПВО за сутки сбили три украинских реактивных беспилотников "Стриж", сообщает Министерство обороны России.Помимо этого, средства ПВО за сутки уничтожили восемь снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и перехватили противорадиолокационную ракету HARM в районе Горловки.Ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены 73 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 86 районах, радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Ведомство сообщает, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены две самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", а также гаубицы Д-20 и Д-30.Российские истребители за сутки сбили украинский самолет МиГ-29 и два вертолета Ми-8.Согласно сообщению Минобороны, 29 декабря ВС России нанесли массированный высокоточный удар по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, все назначенные объекты были поражены. В результате были остановлены производство и ремонт военной техники и боеприпасов, прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов страны, а из-за нарушения железнодорожных перевозок иностранное вооружение, поставленное Киеву, было заблокировано в тыловых районах.На Купянском направлении российские войска поразили живую силу и военную технику подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ и 92-й механизированной бригады, уничтожили до 60 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.На Красно-Лиманском направлении ударами российской авиации и артиллерии по скоплению живой силы и техники 110-й бригады теробороны уничтожено более 40 бойцов, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.На Донецком направлении нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 60-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 50 военнослужащих, три бронетранспортера и четыре пикапа.На Южно-Донецком направлении были нанесены авиаудары по сосредоточению подразделений 72-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны, уничтожено более 70 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/svatovo-i-kremennaya-stsilla-i-kharibda-vsu-1043403764.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/rossiyskie-voyska-zanyali-novye-rubezhi-na-donetskom-napravlenii-1043397649.html
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донбасс, россия, украина, новости, министерство обороны рф
донбасс, россия, украина, новости, министерство обороны рф
Трех украинских "Стрижей" сбили средства ПВО России
Всего за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили шесть ударных беспилотников.
СУХУМ, 30 дек - Sputnik.
Российские средства ПВО за сутки сбили три украинских реактивных беспилотников "Стриж", сообщает
Министерство обороны России.
"Кроме того, в районах населенных пунктов Каховка, Геническ Херсонской области, Кременная и Оборотновка Луганской народной республики уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, а также один БПЛА "Байрактар-ТБ2" сбит в районе города Очаков Николаевской области", - говорится в сообщении.
Помимо этого, средства ПВО за сутки уничтожили восемь снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и перехватили противорадиолокационную ракету HARM в районе Горловки.
Ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены 73 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 86 районах, радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Ведомство сообщает, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены две самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", а также гаубицы Д-20 и Д-30.
Российские истребители за сутки сбили украинский самолет МиГ-29 и два вертолета Ми-8.
Согласно сообщению Минобороны, 29 декабря ВС России нанесли массированный высокоточный удар по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, все назначенные объекты были поражены.
В результате были остановлены производство и ремонт военной техники и боеприпасов, прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов страны, а из-за нарушения железнодорожных перевозок иностранное вооружение, поставленное Киеву, было заблокировано в тыловых районах.
На Купянском направлении российские войска поразили живую силу и военную технику подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ и 92-й механизированной бригады, уничтожили до 60 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.
На Красно-Лиманском направлении ударами российской авиации и артиллерии по скоплению живой силы и техники 110-й бригады теробороны уничтожено более 40 бойцов, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.
На Донецком направлении нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 60-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 50 военнослужащих, три бронетранспортера и четыре пикапа.
На Южно-Донецком направлении были нанесены авиаудары по сосредоточению подразделений 72-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны, уничтожено более 70 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.