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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221230/trekh-ukrainskikh-strizhey-sbili-sredstva-pvo-rossii-1043422067.html
Трех украинских "Стрижей" сбили средства ПВО России
Трех украинских "Стрижей" сбили средства ПВО России
Всего за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили шесть ударных беспилотников. 30.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-30T17:21+0300
2022-12-30T17:21+0300
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СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Российские средства ПВО за сутки сбили три украинских реактивных беспилотников "Стриж", сообщает Министерство обороны России.Помимо этого, средства ПВО за сутки уничтожили восемь снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и перехватили противорадиолокационную ракету HARM в районе Горловки.Ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены 73 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 86 районах, радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Ведомство сообщает, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены две самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", а также гаубицы Д-20 и Д-30.Российские истребители за сутки сбили украинский самолет МиГ-29 и два вертолета Ми-8.Согласно сообщению Минобороны, 29 декабря ВС России нанесли массированный высокоточный удар по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, все назначенные объекты были поражены. В результате были остановлены производство и ремонт военной техники и боеприпасов, прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов страны, а из-за нарушения железнодорожных перевозок иностранное вооружение, поставленное Киеву, было заблокировано в тыловых районах.На Купянском направлении российские войска поразили живую силу и военную технику подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ и 92-й механизированной бригады, уничтожили до 60 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.На Красно-Лиманском направлении ударами российской авиации и артиллерии по скоплению живой силы и техники 110-й бригады теробороны уничтожено более 40 бойцов, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.На Донецком направлении нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 60-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 50 военнослужащих, три бронетранспортера и четыре пикапа.На Южно-Донецком направлении были нанесены авиаудары по сосредоточению подразделений 72-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны, уничтожено более 70 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/svatovo-i-kremennaya-stsilla-i-kharibda-vsu-1043403764.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/rossiyskie-voyska-zanyali-novye-rubezhi-na-donetskom-napravlenii-1043397649.html
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донбасс, россия, украина, новости, министерство обороны рф
донбасс, россия, украина, новости, министерство обороны рф

Трех украинских "Стрижей" сбили средства ПВО России

17:21 30.12.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСпецназ РФ применяет беспилотники ZALA в ходе спецоперации
Спецназ РФ применяет беспилотники ZALA в ходе спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 30.12.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк
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Всего за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили шесть ударных беспилотников.
СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Российские средства ПВО за сутки сбили три украинских реактивных беспилотников "Стриж", сообщает Министерство обороны России.
"Кроме того, в районах населенных пунктов Каховка, Геническ Херсонской области, Кременная и Оборотновка Луганской народной республики уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, а также один БПЛА "Байрактар-ТБ2" сбит в районе города Очаков Николаевской области", - говорится в сообщении.
Помимо этого, средства ПВО за сутки уничтожили восемь снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и перехватили противорадиолокационную ракету HARM в районе Горловки.
Ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены 73 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 86 районах, радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Ведомство сообщает, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены две самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", а также гаубицы Д-20 и Д-30.
Российские истребители за сутки сбили украинский самолет МиГ-29 и два вертолета Ми-8.
Согласно сообщению Минобороны, 29 декабря ВС России нанесли массированный высокоточный удар по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, все назначенные объекты были поражены.
В результате были остановлены производство и ремонт военной техники и боеприпасов, прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов страны, а из-за нарушения железнодорожных перевозок иностранное вооружение, поставленное Киеву, было заблокировано в тыловых районах.
Работа расчетов артиллерийских установок Акация на Запорожском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 29.12.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Сватово и Кременная: "Сцилла и Харибда" ВСУ
Вчера, 20:50
На Купянском направлении российские войска поразили живую силу и военную технику подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ и 92-й механизированной бригады, уничтожили до 60 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.
На Красно-Лиманском направлении ударами российской авиации и артиллерии по скоплению живой силы и техники 110-й бригады теробороны уничтожено более 40 бойцов, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.
На Донецком направлении нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 60-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 50 военнослужащих, три бронетранспортера и четыре пикапа.
На Южно-Донецком направлении были нанесены авиаудары по сосредоточению подразделений 72-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны, уничтожено более 70 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
Разминирование моста в Коминтерново - Sputnik Абхазия, 1920, 29.12.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении
Вчера, 15:40
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