https://sputnik-abkhazia.ru/20230101/shest-chelovek-s-travmami-popali-v-respublikanskuyu-bolnitsu-v-novogodnyuyu-noch-1043444771.html

Шесть человек с травмами попали в Республиканскую больницу в новогоднюю ночь

Шесть человек с травмами попали в Республиканскую больницу в новогоднюю ночь

Состояние пациентов стабильное, двое из них после оказания оказания медицинской помощи были отпущены домой, остальные остаются в медучреждении. 01.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-01T17:33+0300

2023-01-01T17:33+0300

2023-01-01T17:33+0300

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СУХУМ, 1 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Шесть человек с различными травмами попали в Республиканскую больницу в новогоднюю ночь, рассказали корреспонденту Sputnik в медучреждении.Также утром 1 января после дорожно-транспортного происшествия в больницу была доставлена девушка без признаков жизни.В других районных больницах страны новогодняя ночь прошла спокойно, но до полуночи в Очамчырской больнице был наплыв больных с симптомами простуды.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230101/v-sukhume-vse-spokoyno-v-mvd-rasskazali-o-proisshestviyakh-v-novogodnyuyu-noch-1043444049.html

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