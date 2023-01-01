https://sputnik-abkhazia.ru/20230101/v-sukhume-vse-spokoyno-v-mvd-rasskazali-o-proisshestviyakh-v-novogodnyuyu-noch-1043444049.html

В Сухуме все спокойно: в МВД рассказали о происшествиях в новогоднюю ночь

В Сухуме все спокойно: в МВД рассказали о происшествиях в новогоднюю ночь

В праздничные дни сотрудники органов внутренних дел несут службу в усиленном режиме. 01.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-01T15:12+0300

2023-01-01T15:12+0300

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СУХУМ, 1 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Новогодняя ночь прошла без происшествий, патрульные наряды милиции несли службу по заданным маршрутам, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии.Четверо водителей были привлечены к ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии. Из них трое в городе Сухум и один в Ткуарчалском районе.А утром 1 января в Сухуме в районе Турбазы произошло ДТП. Водитель автомобиля Toyota Mark X наехала на препятствие. В МВД подчеркнули, что обстоятельства выясняются, информации о пострадавших пока нет.“Министерство внутренних дел Абхазии обращается ко всем жителям и гостям республики с просьбой не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и привести к экстремальной ситуации, соблюдать общественный порядок и безопасность”, - говорится в сообщении ведомства.В праздничные дни сотрудники органов внутренних дел несут службу в усиленном режиме.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230101/mchs-abkhazii-novogodnyaya-noch-proshla-spokoyno-1043443700.html

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