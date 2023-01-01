https://sputnik-abkhazia.ru/20230101/trapsh-rasskazala-kakoy-budet-pogoda-v-abkhazii-v-novogodnie-prazdniki-1043371553.html
Трапш рассказала, какой будет погода в Абхазии в новогодние праздники
Трапш рассказала, какой будет погода в Абхазии в новогодние праздники
Специалист Госкомитета по экологии Диана Трапш в эфире радио Sputnik рассказала о том, какая погода ожидается в новогодние праздники. 01.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-01T12:30+0300
2023-01-01T12:30+0300
2023-01-01T12:30+0300
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Трапш рассказала, какой будет погода в Абхазии в новогодние праздники
Трапш рассказала, какой будет погода в Абхазии в новогодние праздники
В первой половине января на погоду оказывает влияние обширный антициклон, в Абхазии в основном будет пасмурно, сообщила метеоролог Трапш."Будет наблюдаться в основном переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью будет сохраняться от +1 до +6 градусов, дневные температуры +7.0…+12.0°С. В отдельные дни, например, 6 и 7 января видим ухудшение погоды, кратковременные дожди ливневого характера, в предгорных и горных районах будет наблюдаться дождь с мокрым снегом. В основном же с 1 по 15 декабря, хочу обрадовать жителей и гостей Абхазии, будут солнечные и теплые дни", - сообщила Трапш.Полная версия беседы в аудиофайле.
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погода в абхазии, праздники, подкасты, аудио
погода в абхазии, праздники, подкасты, аудио
Трапш рассказала, какой будет погода в Абхазии в новогодние праздники
Специалист Госкомитета по экологии Диана Трапш в эфире радио Sputnik рассказала о том, какая погода ожидается в новогодние праздники.
В первой половине января на погоду оказывает влияние обширный антициклон, в Абхазии в основном будет пасмурно, сообщила метеоролог Трапш.
"Будет наблюдаться в основном переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью будет сохраняться от +1 до +6 градусов, дневные температуры +7.0…+12.0°С. В отдельные дни, например, 6 и 7 января видим ухудшение погоды, кратковременные дожди ливневого характера, в предгорных и горных районах будет наблюдаться дождь с мокрым снегом. В основном же с 1 по 15 декабря, хочу обрадовать жителей и гостей Абхазии, будут солнечные и теплые дни", - сообщила Трапш.
Полная версия беседы в аудиофайле.