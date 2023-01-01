https://sputnik-abkhazia.ru/20230101/tri-bogatyrya-kto-rodilsya-v-abkhazii-v-novogodnyuyu-noch-1043444646.html

Три богатыря: кто родился в Абхазии в новогоднюю ночь

Три богатыря: кто родился в Абхазии в новогоднюю ночь

Первый малыш родился в Гудаутской районной больнице в 00:15. Ребенок с весом 3 килограмма 100 граммов. 01.01.2023, Sputnik Абхазия

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2023-01-01T16:59+0300

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СУХУМ, 1 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Три мальчика родились в Абхазии в новогоднюю ночь.В 00:15 в Гудаутской районной больнице родился мальчик весом 3 килограмма 100 граммов по фамилии Узун-Якуб-оглы.Первый сухумчанин родился на двадцать минут позже, в 00:35. Нарт Агрба-Черкезия появился на свет с весом 3 килограмма 300 граммов. Администрация Сухума подарила родителям ребенка сертификат на 100 тысяч рублей.Еще один ребенок появился на свет в Гагрской районной больнице в 4 часа утра. Шамиль Таркил оказался самым крупным из всех троих - он родился с весом 3 килограмма 690 граммов. Распоряжением главы администрации района Юрия Хагуш, его семья также получит денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/vyplaty-budut-polozheny-abkhazskim-semyam-za-rozhdenie-vtorogo-rebenka-1042653053.html

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