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Три богатыря: кто родился в Абхазии в новогоднюю ночь
Три богатыря: кто родился в Абхазии в новогоднюю ночь
Первый малыш родился в Гудаутской районной больнице в 00:15. Ребенок с весом 3 килограмма 100 граммов. 01.01.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Три мальчика родились в Абхазии в новогоднюю ночь.В 00:15 в Гудаутской районной больнице родился мальчик весом 3 килограмма 100 граммов по фамилии Узун-Якуб-оглы.Первый сухумчанин родился на двадцать минут позже, в 00:35. Нарт Агрба-Черкезия появился на свет с весом 3 килограмма 300 граммов. Администрация Сухума подарила родителям ребенка сертификат на 100 тысяч рублей.Еще один ребенок появился на свет в Гагрской районной больнице в 4 часа утра. Шамиль Таркил оказался самым крупным из всех троих - он родился с весом 3 килограмма 690 граммов. Распоряжением главы администрации района Юрия Хагуш, его семья также получит денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/vyplaty-budut-polozheny-abkhazskim-semyam-za-rozhdenie-vtorogo-rebenka-1042653053.html
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абхазия, новости

Три богатыря: кто родился в Абхазии в новогоднюю ночь

16:59 01.01.2023
© Sputnik / Леон Адлейба Младенец
Младенец - Sputnik Абхазия, 1920, 01.01.2023
© Sputnik / Леон Адлейба
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Первый малыш родился в Гудаутской районной больнице в 00:15. Ребенок с весом 3 килограмма 100 граммов.
СУХУМ, 1 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Три мальчика родились в Абхазии в новогоднюю ночь.
В 00:15 в Гудаутской районной больнице родился мальчик весом 3 килограмма 100 граммов по фамилии Узун-Якуб-оглы.
Первый сухумчанин родился на двадцать минут позже, в 00:35. Нарт Агрба-Черкезия появился на свет с весом 3 килограмма 300 граммов. Администрация Сухума подарила родителям ребенка сертификат на 100 тысяч рублей.
Еще один ребенок появился на свет в Гагрской районной больнице в 4 часа утра. Шамиль Таркил оказался самым крупным из всех троих - он родился с весом 3 килограмма 690 граммов. Распоряжением главы администрации района Юрия Хагуш, его семья также получит денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.
Здание репатриации - Sputnik Абхазия, 1920, 16.11.2022
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