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Жителя Абхазии объявили в розыск за убийство россиянина
Жителя Абхазии объявили в розыск за убийство россиянина
Преступление произошло в доме №30 по улице Воронова в Сухуме в ночь с 30 на 31 декабря 2022 года. 01.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-01T18:45+0300
2023-01-01T18:45+0300
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СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Жителя Абхазии Руслана Трапш разыскивают за убийство, совершенное в Сухуме, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.Сообщается, что 30 декабря, примерно в 22:20 Трапш, находясь в подъезде дома, выстрелил в дверь квартиры из огнестрельного оружия неустановленного образца и калибра, убив 34-летнего россиянина Николая Тараканова.В сообщении ведомства подчеркивается, что Трапш действовал умышленно, он осознавал общественную опасность своих действий и то, что Тараканов стоит прямо за дверью. Возбуждено уголовное дело, сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание Руслана Трапш.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/siriets-podozrevaemyy-v-zhestokom-ubiystve-zhenschiny-zaderzhan-v-sukhume-1043222377.html
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абхазия, новости, генеральная прокуратура абхазии
абхазия, новости, генеральная прокуратура абхазии
Жителя Абхазии объявили в розыск за убийство россиянина
18:45 01.01.2023 (обновлено: 18:54 01.01.2023)
Преступление произошло в доме №30 по улице Воронова в Сухуме в ночь с 30 на 31 декабря 2022 года.
СУХУМ, 1 янв - Sputnik.
Жителя Абхазии Руслана Трапш разыскивают за убийство, совершенное в Сухуме, сообщает
пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.
Сообщается, что 30 декабря, примерно в 22:20 Трапш, находясь в подъезде дома, выстрелил в дверь квартиры из огнестрельного оружия неустановленного образца и калибра, убив 34-летнего россиянина Николая Тараканова.
В сообщении ведомства подчеркивается, что Трапш действовал умышленно, он осознавал общественную опасность своих действий и то, что Тараканов стоит прямо за дверью.
Возбуждено уголовное дело, сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание Руслана Трапш.